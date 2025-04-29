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Банки США полностью продали долги Маска для покупки Twitter - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Банки США полностью продали долги Маска для покупки Twitter
Банки США полностью продали долги Маска для покупки Twitter - 29.04.2025, ПРАЙМ
Банки США полностью продали долги Маска для покупки Twitter
Группа ведущих банков США полностью перепродала весь долговой портфель, который они предоставили Илону Маску в 2022 году для покупки соцсети Twitter (сейчас... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T02:28+0300
2025-04-29T02:28+0300
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дональд трамп
twitter
wsj
morgan stanley
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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Группа ведущих банков США полностью перепродала весь долговой портфель, который они предоставили Илону Маску в 2022 году для покупки соцсети Twitter (сейчас называется X), пишет газета Wall Street Journal. "В понедельник, по словам людей, знакомых с ситуацией, банки реализовали последнюю часть долга, предоставленного для поглощения Twitter Маском в 2022 году. Кредиты на сумму 1,2 миллиарда долларов были проданы по цене 98 центов за доллар", - сообщает WSJ. В апреле 2022 года Morgan Stanley, Bank of America и пять других банков согласились профинансировать покупку Twitter Илоном Маском, рассчитывая заработать миллионы на комиссионных от последующей продажи долга инвесторам. Однако к моменту завершения сделки рыночная ситуация ухудшилась, и инвесторы не проявили интереса к долгам Twitter. В результате невостребованные кредиты остались на балансе банков более двух лет. После избрания Дональда Трампа и укрепления отношений между американским предпринимателем и президентом, интерес инвесторов к компании Маска возрос. Благодаря возвращению рекламодателей, включая Amazon, Маску удалось привлечь капитал для X, которую впоследствии объединили с xAI. Общая оценка всего предприятия составила 113 миллиардов долларов.
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финансы, банки, технологии, сша, дональд трамп, twitter, wsj, morgan stanley
Финансы, Банки, Технологии, США, Дональд Трамп, Twitter, WSJ, Morgan Stanley
02:28 29.04.2025
 
Банки США полностью продали долги Маска для покупки Twitter

WSJ: банки США полностью продали долги Маска для покупки Twitter

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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Группа ведущих банков США полностью перепродала весь долговой портфель, который они предоставили Илону Маску в 2022 году для покупки соцсети Twitter (сейчас называется X), пишет газета Wall Street Journal.
"В понедельник, по словам людей, знакомых с ситуацией, банки реализовали последнюю часть долга, предоставленного для поглощения Twitter Маском в 2022 году. Кредиты на сумму 1,2 миллиарда долларов были проданы по цене 98 центов за доллар", - сообщает WSJ.
В апреле 2022 года Morgan Stanley, Bank of America и пять других банков согласились профинансировать покупку Twitter Илоном Маском, рассчитывая заработать миллионы на комиссионных от последующей продажи долга инвесторам. Однако к моменту завершения сделки рыночная ситуация ухудшилась, и инвесторы не проявили интереса к долгам Twitter. В результате невостребованные кредиты остались на балансе банков более двух лет.
После избрания Дональда Трампа и укрепления отношений между американским предпринимателем и президентом, интерес инвесторов к компании Маска возрос. Благодаря возвращению рекламодателей, включая Amazon, Маску удалось привлечь капитал для X, которую впоследствии объединили с xAI. Общая оценка всего предприятия составила 113 миллиардов долларов.
 
ФинансыБанкиТехнологииСШАДональд ТрампTwitterWSJMorgan Stanley
 
 
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