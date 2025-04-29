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Фондовые индексы АТР в основном растут, биржи Японии во вторник закрыты - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/birzhi-857109389.html
Фондовые индексы АТР в основном растут, биржи Японии во вторник закрыты
Фондовые индексы АТР в основном растут, биржи Японии во вторник закрыты - 29.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут, биржи Японии во вторник закрыты
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно поднимаются, торги в Японии не проводятся в связи с выходным... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:20+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно поднимаются, торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02%, до 3 287,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,35%, до 1 904,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,18%, до 22 011 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,46%, до 2 560,64 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,79%, до 8 060,2 пункта. Торги в Японии во вторник не проводятся в связи с выходным днем. По итогам понедельника японский Nikkei 225 вырос на 0,38%, до 35 839,99 пункта. "Вам следует быть немного осторожнее при размещении портфелей на данный момент. Ежедневно мы получаем противоречивые новости о том, что происходит с пошлинами. Таким образом, нам придется занять более выжидательную позицию", - комментирует ситуацию на рынках агентству Блумберг специалист по азиатскому портфелю акций в Eastspring Investments Hong Kong Ltd Кен Вон (Ken Wong). Ранее во вторник Wall Street Journal написала, что пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, стали "настоящим подарком" для председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку из-за них мировая уверенность в надежности США пошатнулась. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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рынки, торги, акции, сша, китай, япония, hang seng index
Экономика, Рынки, Торги, Акции, США, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Hang Seng Index
08:20 29.04.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут, биржи Японии во вторник закрыты

Биржи АТР во вторник преимущественно поднимаются, торги в Японии не проводятся

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно поднимаются, торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02%, до 3 287,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,35%, до 1 904,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,18%, до 22 011 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,46%, до 2 560,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,79%, до 8 060,2 пункта.
Торги в Японии во вторник не проводятся в связи с выходным днем. По итогам понедельника японский Nikkei 225 вырос на 0,38%, до 35 839,99 пункта.
"Вам следует быть немного осторожнее при размещении портфелей на данный момент. Ежедневно мы получаем противоречивые новости о том, что происходит с пошлинами. Таким образом, нам придется занять более выжидательную позицию", - комментирует ситуацию на рынках агентству Блумберг специалист по азиатскому портфелю акций в Eastspring Investments Hong Kong Ltd Кен Вон (Ken Wong).
Ранее во вторник Wall Street Journal написала, что пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, стали "настоящим подарком" для председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку из-за них мировая уверенность в надежности США пошатнулась.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли
25 апреля, 13:03
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииСШАКИТАЙЯПОНИЯHang Seng Index
 
 
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