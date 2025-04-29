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Фондовые индексы Европы в основном выросли

Фондовые индексы Европы в основном выросли - 29.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном выросли

Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно ростом на фоне корпоративных отчетностей и сильной статистики по региону,... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T19:29+0300

2025-04-29T19:29+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно ростом на фоне корпоративных отчетностей и сильной статистики по региону, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,55% - до 8 463,46 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,24% - до 7 555,87 пункта, немецкий DAX вырос на 0,69% - до 22 425,83 пункта. Инвесторы оценивают финансовые результаты компаний. Акции Deutsche Bank подорожали на 3,4% после того, как немецкий банк сообщил во вторник, что чистая прибыль, приходящаяся на его акционеров, по итогам первого квартала выросла на 39% в годовом выражении и составила 1,8 миллиарда евро. Бумаги Novartis выросли в цене на 1,4% на торгах в Лондоне. Чистая прибыль фармацевтической компании за прошедший квартал выросла на 34% в годовом выражении - до 3,6 миллиарда долларов. Трейдеры также обратили внимание на европейскую макростатистику. Ранее во вторник GfK опубликовала данные по индексу доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май. Согласно представленным данным, показатель вырос до минус 20,6 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 24,3 пункта, хотя аналитики, напротив, ожидали снижения.

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