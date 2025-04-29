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Пентагон заявил о неспособности провести "чистый" аудит к 2028 году

Пентагон заявил о неспособности провести "чистый" аудит к 2028 году - 29.04.2025, ПРАЙМ

Пентагон заявил о неспособности провести "чистый" аудит к 2028 году

Неспособность провести точный учет запасов деталей для истребителей F-35 препятствует проведению Пентагоном "чистого" аудита к 2028 году, передает агентство... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T14:34+0300

2025-04-29T14:34+0300

2025-04-29T14:35+0300

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Неспособность провести точный учет запасов деталей для истребителей F-35 препятствует проведению Пентагоном "чистого" аудита к 2028 году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявления ведомства. Отмечается, что Пентагон под руководством Пита Хегсета дал конгрессу обещание провести "чистый" аудит ведомства к 2028 году. "Шестой год подряд сбои в учете запасов деталей и оборудования для истребителя (F-35 - ред.), произведенного корпорацией Lockheed Martin, становятся "материальной слабостью", способствующей продолжающейся неспособности добиться успешного учета финансов (американских - ред.) войск", - говорится в публикации. По утверждению Пентагона, среди деталей, которые ведомство не может точно подсчитать или оценить, числятся шины, шасси, болты, винты, специализированное оборудование для подъема и снятия фонаря кабины экипажа, твердосплавные сверла с алмазным покрытием для сборки обшивки крыльев и фюзеляжа, а также специализированное испытательное оборудование. Для учета "огромного" объема задействованных деталей и оборудования ведомству необходимы лучшее управление данными и автоматизации процессов, признает Пентагон. Ранее Счетная палата США заявила, что программа истребителей F-35 не смогла достигнуть ключевых показателей готовности за шесть лет, несмотря на растущие расходы по ее поддержанию. В частности, на готовность F-35 влияют проблемы с обслуживанием и высокая зависимость данной модели от услуг поставщика, подчеркнула Счетная палата и напомнила, что расходы на программу F-35 выросли с 1,1 триллиона долларов в 2018 году до 1,58 триллионов долларов в 2023.

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технологии, промышленность, сша, пит хегсет