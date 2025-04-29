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В Боливии назвали перемирие в годовщину Победы доказательством поиска мира
В Боливии назвали перемирие в годовщину Победы доказательством поиска мира - 29.04.2025, ПРАЙМ
В Боливии назвали перемирие в годовщину Победы доказательством поиска мира
Перемирие в годовщину Победы в Великой Отечественной войне, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является доказательством того, что РФ ищет мира,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T06:21+0300
2025-04-29T06:21+0300
2025-04-29T06:21+0300
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 29 апр - ПРАЙМ. Перемирие в годовщину Победы в Великой Отечественной войне, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является доказательством того, что РФ ищет мира, сообщил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль.
"Как доказательство того, что Россия ищет мира, она объявила о перемирии в отношении Украины, хорошо бы, если бы НАТО отреагировало", - сказал он.
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В Боливии назвали перемирие в годовщину Победы доказательством поиска мира
Сенатор Ахпи: перемирие в годовщину Победы является доказательством поиска мира
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 29 апр - ПРАЙМ. Перемирие в годовщину Победы в Великой Отечественной войне, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является доказательством того, что РФ ищет мира, сообщил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль.
"Как доказательство того, что Россия ищет мира, она объявила о перемирии в отношении Украины, хорошо бы, если бы НАТО отреагировало", - сказал он.