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Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом

Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом - 29.04.2025, ПРАЙМ

Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом

Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом неоправданных односторонних протекционистских мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T21:50+0300

2025-04-29T21:50+0300

2025-04-29T21:50+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - ПРАЙМ. Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом неоправданных односторонних протекционистских мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел объединения. "Министры выразили серьезную обеспокоенность ростом необоснованных односторонних протекционистских мер, противоречащих правилам ВТО", - говорится в тексте декларации.

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2025

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вто, мировая экономика, брикс, торговля, протекционизм