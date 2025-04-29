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Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом
Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом - 29.04.2025, ПРАЙМ
Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом
Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом неоправданных односторонних протекционистских мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T21:50+0300
2025-04-29T21:50+0300
экономика
вто
мировая экономика
брикс
торговля
протекционизм
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - ПРАЙМ. Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом неоправданных односторонних протекционистских мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел объединения. "Министры выразили серьезную обеспокоенность ростом необоснованных односторонних протекционистских мер, противоречащих правилам ВТО", - говорится в тексте декларации.
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вто, мировая экономика, брикс, торговля, протекционизм
Экономика, ВТО, Мировая экономика, БРИКС, торговля, протекционизм
21:50 29.04.2025
 
Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом

Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность неоправданным протекционизмом

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - ПРАЙМ. Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом неоправданных односторонних протекционистских мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел объединения.
"Министры выразили серьезную обеспокоенность ростом необоснованных односторонних протекционистских мер, противоречащих правилам ВТО", - говорится в тексте декларации.
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21:45
 
ЭкономикаВТОМировая экономикаБРИКСторговляпротекционизм
 
 
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