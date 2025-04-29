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Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом
Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом - 29.04.2025, ПРАЙМ
Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом
Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом неоправданных односторонних протекционистских мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T21:50+0300
2025-04-29T21:50+0300
2025-04-29T21:50+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - ПРАЙМ. Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом неоправданных односторонних протекционистских мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел объединения. "Министры выразили серьезную обеспокоенность ростом необоснованных односторонних протекционистских мер, противоречащих правилам ВТО", - говорится в тексте декларации.
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вто, мировая экономика, брикс, торговля, протекционизм
Экономика, ВТО, Мировая экономика, БРИКС, торговля, протекционизм
Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом
Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность неоправданным протекционизмом