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БРИКС выступил за отмену односторонних экономических санкций
БРИКС выступил за отмену односторонних экономических санкций - 29.04.2025, ПРАЙМ
БРИКС выступил за отмену односторонних экономических санкций
Страны БРИКС призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые противоречат международному праву и наносят ущерб правам человека, включая право на... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T22:04+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - ПРАЙМ. Страны БРИКС призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые противоречат международному праву и наносят ущерб правам человека, включая право на развитие, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения. "Министры вновь подчеркнули, что односторонние принудительные меры, в том числе в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, противоречащих международному праву, имеют далеко идущие последствия для прав человека, включая право на развитие, особенно затрагивая уязвимые слои населения. В связи с этим они призвали к их отмене", - говорится в документе.
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мировая экономика, брикс
Экономика, Мировая экономика, БРИКС
БРИКС выступил за отмену односторонних экономических санкций
Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - ПРАЙМ. Страны БРИКС призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые противоречат международному праву и наносят ущерб правам человека, включая право на развитие, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения.
"Министры вновь подчеркнули, что односторонние принудительные меры, в том числе в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, противоречащих международному праву, имеют далеко идущие последствия для прав человека, включая право на развитие, особенно затрагивая уязвимые слои населения. В связи с этим они призвали к их отмене", - говорится в документе.
Главы МИД БРИКС обеспокоены неоправданным протекционизмом