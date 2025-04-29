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Число выданных ипотечных кредитов россиянам в марте снизилось в два раза
Число выданных ипотечных кредитов россиянам в марте снизилось в два раза - 29.04.2025, ПРАЙМ
Число выданных ипотечных кредитов россиянам в марте снизилось в два раза
Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,4... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T04:53+0300
2025-04-29T04:53+0300
2025-04-29T04:53+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,4 тысячи, следует из материалов "Скоринг бюро", которые есть у РИА Новости.
Количество выданных ипотечных кредитов на 30 марта 2025 года составило 51,4 тысячи, на аналогичную дату год назад показатель составлял 108,7 тысячи. Сумма выданных ипотечных кредитов также снизилась на 50% и составила 229,2 миллиарда рублей, в аналогичный период прошлого года показатель составлял 459,8 миллиарда рублей.
Также, по данным аналитиков, средняя сумма одного выданного ипотечного кредита составила 4,46 миллиона рублей, что всего на 5,4% меньше показателя годом ранее - 4,23 миллиона рублей.
Ипотечный портфель за год увеличился на 7,6% и составил 21,2 триллиона рублей по состоянию на 30 марта. На аналогичную дату год назад показатель составлял 19,7 триллиона, указывается в материалах компании.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
Число выданных ипотечных кредитов россиянам в марте снизилось в два раза
"Скоринг бюро": число выданных ипотечных кредитов в марте снизилось в два раза
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,4 тысячи, следует из материалов "Скоринг бюро", которые есть у РИА Новости.
Количество выданных ипотечных кредитов на 30 марта 2025 года составило 51,4 тысячи, на аналогичную дату год назад показатель составлял 108,7 тысячи. Сумма выданных ипотечных кредитов также снизилась на 50% и составила 229,2 миллиарда рублей, в аналогичный период прошлого года показатель составлял 459,8 миллиарда рублей.
Также, по данным аналитиков, средняя сумма одного выданного ипотечного кредита составила 4,46 миллиона рублей, что всего на 5,4% меньше показателя годом ранее - 4,23 миллиона рублей.
Ипотечный портфель за год увеличился на 7,6% и составил 21,2 триллиона рублей по состоянию на 30 марта. На аналогичную дату год назад показатель составлял 19,7 триллиона, указывается в материалах компании.