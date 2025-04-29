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В ДФО создана рабочая группа по технологическому развитию

В ДФО создана рабочая группа по технологическому развитию - 29.04.2025, ПРАЙМ

В ДФО создана рабочая группа по технологическому развитию

Организована межведомственная рабочая группа по технологическому развитию Дальнего Востока, среди направлений ее работы - модернизация производства традиционных | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T06:15+0300

2025-04-29T06:15+0300

2025-04-29T06:15+0300

экономика

россия

промышленность

дальний восток

москва

рф

юрий трутнев

минпромторг

минвостокразвития

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Организована межведомственная рабочая группа по технологическому развитию Дальнего Востока, среди направлений ее работы - модернизация производства традиционных для ДФО отраслей и создание новых высокотехнологических производств в машино- и станкостроении, отрасли беспилотных систем, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В марте Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке делается недостаточно в плане технологического развития, поэтому он попросил Минпромторг определить конкретные направления, работу по которым возложат на дальневосточные предприятия. "Минпромторгом совместно с Минвостокразвития организована межведомственная рабочая группа по технологическому развитию ДФО. Основная задача - развивать собственные компетенции в регионах Дальнего Востока по производству продукции с высокой добавленной стоимостью… Ближайшее заседание рабочей группы запланировано на май", - сказал Трутнев журналистам. По его информации, в этой работе выделяются несколько направлений. Первое касается расширения и модернизации производственной базы традиционных для Дальнего Востока отраслей – судостроения, авиастроения, горнорудной отрасли, которая занимает ключевую позицию в структуре промышленного производства ДФО и обеспечивает сырьем и материалами предприятия обрабатывающей промышленности не только макрорегиона, но и всей России. "Второе. Создание высокотехнологичных производств, которые отсутствуют или слабо развиты на Дальнем Востоке: машиностроение и станкостроение, автомобилестроение, отрасль беспилотных систем, которая уже показывает рост благодаря созданным в Сахалинской области и Республике Бурятия научно-производственным центрам беспилотной авиации", - перечислил вице-премьер. Отдельно, по словам Трутнева, требует внимания вопрос производства оборудования для топливно-энергетического комплекса, обеспечение импортонезависимости в котором является одной из важнейших задач.

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