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Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды - 29.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250429/dividendy-857115482.html
Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды - 29.04.2025, ПРАЙМ
Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из сообщения... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:18+0300
2025-04-29T10:18+0300
экономика
ммк
дивиденды
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из сообщения компании. "Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "ММК" принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам отчетного 2024 года и утвердить распределение прибыли ПАО "ММК" по результатам отчетного 2024 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2024 года в сумме 27,87 млрд рублей (2,494 рубля с учетом налога на одну акцию)", - говорится в сообщении. Годовое собрание акционеров ММК состоится 30 мая в заочной форме, также сообщила компания.
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ммк, дивиденды
Экономика, ММК, дивиденды
10:18 29.04.2025
 
Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© fotolia.com / Halfpoint
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из сообщения компании.
"Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "ММК" принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам отчетного 2024 года и утвердить распределение прибыли ПАО "ММК" по результатам отчетного 2024 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2024 года в сумме 27,87 млрд рублей (2,494 рубля с учетом налога на одну акцию)", - говорится в сообщении.
Годовое собрание акционеров ММК состоится 30 мая в заочной форме, также сообщила компания.
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