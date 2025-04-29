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Доля России в мировой экономике выросла до 3,54%

Доля России в мировой экономике выросла до 3,54% - 29.04.2025, ПРАЙМ

Доля России в мировой экономике выросла до 3,54%

Доля России в мировой экономике по итогам прошлого года выросла до 3,54% - максимума с 2021 года, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T04:17+0300

2025-04-29T04:17+0300

2025-04-29T04:17+0300

экономика

финансы

россия

москва

китай

индия

мвф

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Доля России в мировой экономике по итогам прошлого года выросла до 3,54% - максимума с 2021 года, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ. Организация в своем анализе использовала первую оценку ВВП России за 2024 год, на текущий момент доступна уже вторая. Согласно ей, российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, в прошлом году составила 6,94 триллиона долларов против 6,48 триллиона годом ранее. Это позволило стране сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира. В результате российский вклад в мировую экономику увеличился до 3,54% с 3,49% годом ранее. Это стало максимумом с 2021 года, когда доля составляла 3,64%. За десять лет показатель вырос на 0,15 процентного пункта. Китай в прошлом году нарастил долю в глобальной экономике до 19,45% с 19,12%, а Индия - до 8,25% с 8%. В то же время США, наоборот, сократили вклад на 0,06 процентного пункта - до 14,88%, Япония и Германия - на 0,1 процентного пункта, до 3,33% и 3,06% соответственно.

москва

китай

индия

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