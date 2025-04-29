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Россиян научили, как распознать поддельные доллары по хрусту

Россиян научили, как распознать поддельные доллары по хрусту - 29.04.2025, ПРАЙМ

Россиян научили, как распознать поддельные доллары по хрусту

Отсутствие характерного хруста при сворачивании купюры, несоответствие изображения государственного деятеля США номиналу банкноты и использование краски без... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T03:03+0300

2025-04-29T03:03+0300

2025-04-29T03:03+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Отсутствие характерного хруста при сворачивании купюры, несоответствие изображения государственного деятеля США номиналу банкноты и использование краски без переливов может означать, что перед вами фальшивая долларовая купюра. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Ранее в Центробанке сообщили, что в первом квартале 2025 года в России выявили 1 341 поддельных долларов США. Это почти в два раза больше, чем в первом квартале 2024 года.По словам эксперта, наиболее часто подделывается купюра достоинством в 100 долларов США. Причем фальшивка может быть как низкокачественной, изготовленной кустарным способом, так и высококачественной, что делает ее почти неотличимой от оригинала.В некоторых случаях определить подделку можно самостоятельно по некоторым признакам."При изготовлении долларов используется не обычная, а специальная бумага, которая состоит из хлопка и льна. Она позволяет обеспечивать плотность и износостойкость купюры. При сворачивании, кручении купюры возникает характерный хруст. У поддельных банкнот такого хруста, как правило, нет", - указал эксперт.Если портрет президента или государственного деятеля США не соответствует номиналу, это также указывает на фальшивку. Следует помнить, что на купюре в 50 долларов изображен 18‑й президент США Улисс С. Грант, а на 100 долларах - американский политический деятель Бенджамин Франклин. Подробно"В оригинальных банкнотах используется краска, которая имеет переменный градиент от зеленоватого к медному. Часто доллары США держат под углом на свету, ожидая градиентного перелива. Фальшивомонетчикам сложнее сделать такую краску. Там просто конкретный тон, который не может так переливаться”, - рассказал Бархота.Однако если подделка действительно очень хорошего качества, то распознать ее можно только с помощью специального аппарата - инфракрасного детектора банкнот.

https://1prime.ru/20250428/dollar-857072832.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курс доллара к рублю цб рф, доллар сша, доллар на мосбирже, финансы