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Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании макростатистики - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/dollar-857121320.html
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании макростатистики
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании макростатистики - 29.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании макростатистики
Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, поднимается во вторник днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:35+0300
2025-04-29T12:35+0300
экономика
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, поднимается во вторник днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.28 мск курс евро к доллару опускался до 1,1397 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 142,62 иены со 142,02 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 99,17 пункта. Позднее в среду аналитическая компания Conference Board опубликует данные по индексу доверия потребителей в США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 87,5 пункта с 92,9 пункта месяцем ранее. При этом не дает заметной поддержки евро сильная статистика из Германии. Индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на май вырос до минус 20,6 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 24,3 пункта, сообщила ранее во вторник исследовательская GfK. Эксперты, напротив, ожидали снижения показателя - до минус 26 пунктов с первоначального уровня апреля в минус 24,5 пункта. Инвесторы обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, сводный индекс делового и потребительского доверия (ESI) в еврозоне в апреле сократился до 93,6 пункта с 95 пунктов месяцем ранее, прогноз составлял 94,5 пункта. На среду запланирована важная макростатистика, в том числе первые оценки ВВП США, еврозоны, Германии и Франции за первый квартал, а также предварительная оценка инфляции и данные о безработице в Германии.
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рынки, сша, германия, москва
Экономика, Рынки, США, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА
12:35 29.04.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании макростатистики

Курс доллара к мировым валютам растет в ожидании статистики из США

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, поднимается во вторник днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.28 мск курс евро к доллару опускался до 1,1397 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 142,62 иены со 142,02 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 99,17 пункта.
Позднее в среду аналитическая компания Conference Board опубликует данные по индексу доверия потребителей в США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 87,5 пункта с 92,9 пункта месяцем ранее.
При этом не дает заметной поддержки евро сильная статистика из Германии. Индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на май вырос до минус 20,6 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 24,3 пункта, сообщила ранее во вторник исследовательская GfK. Эксперты, напротив, ожидали снижения показателя - до минус 26 пунктов с первоначального уровня апреля в минус 24,5 пункта.
Инвесторы обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, сводный индекс делового и потребительского доверия (ESI) в еврозоне в апреле сократился до 93,6 пункта с 95 пунктов месяцем ранее, прогноз составлял 94,5 пункта.
На среду запланирована важная макростатистика, в том числе первые оценки ВВП США, еврозоны, Германии и Франции за первый квартал, а также предварительная оценка инфляции и данные о безработице в Германии.
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