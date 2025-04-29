https://1prime.ru/20250429/dollar-857143125.html

Доллар немного снизил темпы роста во вторник

Доллар немного снизил темпы роста во вторник - 29.04.2025, ПРАЙМ

Доллар немного снизил темпы роста во вторник

Стоимость доллара немного снизила темпы роста во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T17:40+0300

2025-04-29T17:40+0300

2025-04-29T17:40+0300

экономика

рынки

сша

conference board

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара немного снизила темпы роста во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.33 мск курс евро к доллару опускается до 1,1407 доллара с уровня прошлого закрытия, до 1,1421 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 142,08 иены со 142,02 иены за доллар. До выхода данных американская валюта дорожала к евро и иене чуть большими темпами. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,17%, до 99,1 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.

https://1prime.ru/20250429/dollar-857121320.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша, conference board