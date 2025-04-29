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Доллар немного снизил темпы роста во вторник - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/dollar-857143125.html
Доллар немного снизил темпы роста во вторник
Доллар немного снизил темпы роста во вторник - 29.04.2025, ПРАЙМ
Доллар немного снизил темпы роста во вторник
Стоимость доллара немного снизила темпы роста во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T17:40+0300
2025-04-29T17:40+0300
экономика
рынки
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conference board
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара немного снизила темпы роста во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.33 мск курс евро к доллару опускается до 1,1407 доллара с уровня прошлого закрытия, до 1,1421 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 142,08 иены со 142,02 иены за доллар. До выхода данных американская валюта дорожала к евро и иене чуть большими темпами. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,17%, до 99,1 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.
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рынки, сша, conference board
Экономика, Рынки, США, Conference Board
17:40 29.04.2025
 
Доллар немного снизил темпы роста во вторник

Доллар немного снизил темпы роста во вторник после публикации макростатистики США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара немного снизила темпы роста во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.33 мск курс евро к доллару опускается до 1,1407 доллара с уровня прошлого закрытия, до 1,1421 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 142,08 иены со 142,02 иены за доллар. До выхода данных американская валюта дорожала к евро и иене чуть большими темпами. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,17%, до 99,1 пункта.
Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года.
Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании макростатистики
12:35
 
ЭкономикаРынкиСШАConference Board
 
 
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