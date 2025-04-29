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Индекс доверия потребителей в США снизился сильнее прогноза

Индекс доверия потребителей в США снизился сильнее прогноза - 29.04.2025, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей в США снизился сильнее прогноза

Индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T17:06+0300

2025-04-29T17:06+0300

2025-04-29T17:22+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя лишь до 87,5 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 92,9 пункта.Кроме того, индекс экономических ожиданий упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года. А индекс экономических условий снизился до 133,5 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца.Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.

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мировая экономика, москва, сша, conference board