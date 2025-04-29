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На Украине растратили $2,1 миллиона под предлогом закупки дров для ВСУ
На Украине растратили $2,1 миллиона под предлогом закупки дров для ВСУ - 29.04.2025, ПРАЙМ
На Украине растратили $2,1 миллиона под предлогом закупки дров для ВСУ
На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ, сообщили в украинской... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T16:55+0300
2025-04-29T16:55+0300
2025-04-29T16:55+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ, сообщили в украинской полиции. "Участники преступной организации получили подозрения за растрату более 90 миллионов гривен (более 2,1 миллиона долларов -ред.) бюджетных средств при закупке дров для нужд ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции. Как сообщили украинские правоохранители, всего в группу входили восемь человек, среди которых руководители и должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений ВСУ и предприниматели. Количество подразделений, которые предполагалось обеспечить дровами, не указывается. Сообщается, что подозреваемые потратили присвоенные средства на покупку недвижимости и ретроавтомобилей. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно.
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украина, всу
На Украине растратили $2,1 миллиона под предлогом закупки дров для ВСУ
На Украине чиновники растратили $2,1 миллиона, выделенных на закупку дров для ВСУ
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ, сообщили в украинской полиции.
"Участники преступной организации получили подозрения за растрату более 90 миллионов гривен (более 2,1 миллиона долларов -ред.) бюджетных средств при закупке дров для нужд ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции.
Как сообщили украинские правоохранители, всего в группу входили восемь человек, среди которых руководители и должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений ВСУ и предприниматели. Количество подразделений, которые предполагалось обеспечить дровами, не указывается.
Сообщается, что подозреваемые потратили присвоенные средства на покупку недвижимости и ретроавтомобилей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно.
В Белом доме назвали Украину одной из самых коррумпированных стран в мире