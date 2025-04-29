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В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа - 29.04.2025, ПРАЙМ
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В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа
В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа - 29.04.2025, ПРАЙМ
В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа
Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость для граждан ЕС иметь запас для автономного существования на 72 часа, сообщила на брифинге в Брюсселе... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:52+0300
2025-04-29T13:52+0300
испания
брюссель
урсула фон дер ляйен
ес
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – ПРАЙМ. Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость для граждан ЕС иметь запас для автономного существования на 72 часа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована. Португальский оператор электросетей REN, в свою очередь, заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову. "Ранее мы рекомендовали гражданам стран-членов в рамках стратегии готовности к кризисам иметь запас всего необходимого для автономного существования на 72 часа… такие кризисы, как нынешний, показали, что это действительно необходимо", - сказала она. В марте этого года Европейская комиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов. Новая стратеги Еврокомиссии была подготовлена на основе доклада советника главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Саули Ниинистё, который он обнародовал в конце октября прошлого года. В нем Ниинистё указывал, что страны ЕС должны повышать осведомленность и готовность населения к различного рода кризисным ситуациям, все население должно быть готово автономно обеспечивать себя всем необходимым в течение как минимум в течение 72 часов в случае, если нормальное предоставление базовых услуг будет нарушено. С этой целью автор доклада предлагал улучшать осведомленность населения о кризисах и готовности к ним и даже ввести для "укрепления европейской культуры безопасности" специальный День готовности ЕС. Среди угроз жителям стран ЕС в докладе назывались, в основном, экстремальные погодные условия, стихийные бедствия, пандемии, масштабные отключения электричества, глобальные кибератаки "и даже вооруженная агрессия".
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испания, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес
ИСПАНИЯ, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
13:52 29.04.2025
 
В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа

ЕК: Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость автономии на 72 часа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – ПРАЙМ. Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость для граждан ЕС иметь запас для автономного существования на 72 часа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована. Португальский оператор электросетей REN, в свою очередь, заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову.
"Ранее мы рекомендовали гражданам стран-членов в рамках стратегии готовности к кризисам иметь запас всего необходимого для автономного существования на 72 часа… такие кризисы, как нынешний, показали, что это действительно необходимо", - сказала она.
В марте этого года Европейская комиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов.
Новая стратеги Еврокомиссии была подготовлена на основе доклада советника главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Саули Ниинистё, который он обнародовал в конце октября прошлого года. В нем Ниинистё указывал, что страны ЕС должны повышать осведомленность и готовность населения к различного рода кризисным ситуациям, все население должно быть готово автономно обеспечивать себя всем необходимым в течение как минимум в течение 72 часов в случае, если нормальное предоставление базовых услуг будет нарушено.
С этой целью автор доклада предлагал улучшать осведомленность населения о кризисах и готовности к ним и даже ввести для "укрепления европейской культуры безопасности" специальный День готовности ЕС.
Среди угроз жителям стран ЕС в докладе назывались, в основном, экстремальные погодные условия, стихийные бедствия, пандемии, масштабные отключения электричества, глобальные кибератаки "и даже вооруженная агрессия".
#Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
В Испании оценили роль погодных условий в масштабном блэкауте
13:15
 
ИСПАНИЯБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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