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Эксперт назвал перемирие сигналом открытости России к переговорам

Эксперт назвал перемирие сигналом открытости России к переговорам - 29.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал перемирие сигналом открытости России к переговорам

Объявление перемирия в дни 80-летия Победы является сигналом открытости России к мирным переговорам, заявил РИА Новости руководитель итальянского... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T07:31+0300

2025-04-29T07:31+0300

2025-04-29T07:31+0300

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РИМ, 29 апр - ПРАЙМ. Объявление перемирия в дни 80-летия Победы является сигналом открытости России к мирным переговорам, заявил РИА Новости руководитель итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки (Giuliano Bifolchi). Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль. "Прекращение огня, предложенное президентом России Владимиром Путиным по случаю праздника Дня Победы 9 мая, представляет собой возможность для обеих сторон конфликт положить конец боевым столкновениям. Для России это позитивный момент с точки зрения побед на поле и поэтому это послание открытости. которые российский президент отправляет как на Украину, так и ее западным сторонникам", - заявил итальянский эксперт. По словам Бифолки, перемирие не ознаменует конец конфликта в том случае, если "украинская или западная сторона будет нуждаться в дальнейшей обоснованиях для его продолжения". Эксперт подчеркнул, что временное перемирие окажется на руку обеим сторонам. "Российские войска смогут отпраздновать важнейший день как для Вооруженных сил, так и для всего российского народа. Украина сможет сделать передышку после длительного периода, ряда месяцев, в течение которых украинская армия, а также украинская дипломатия потерпели ряд поражений и неудач", - сказал Бифолки.

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общество , мировая экономика, украина, рим, рф, владимир путин