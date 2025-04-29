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Эксперты оценили попытки Трампа решить конфликт на Украине

Эксперты оценили попытки Трампа решить конфликт на Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили попытки Трампа решить конфликт на Украине

За первые 100 дней своего второго срока президент США Дональд Трамп продемонстрировал реалистичное понимание текущего конфликта на Украине, но, несмотря на это, | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T01:31+0300

2025-04-29T01:31+0300

2025-04-29T01:31+0300

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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. За первые 100 дней своего второго срока президент США Дональд Трамп продемонстрировал реалистичное понимание текущего конфликта на Украине, но, несмотря на это, американский президент пытается достичь быстрых успехов вместо того, чтобы искать долгосрочные мирные решения, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты. В этот вторник Трамп отмечает сотый день с момента своего повторного выступления в должность 20 января. В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации - положить конец конфликту в течение первых 100 дней. После нескольких месяцев переговоров был достигнут прогресс в деле прекращения огня в виде пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. В понедельник Кремль объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. "Трамп предпочел принять во внимание соотношение военной мощи сторон, которое благоприятствует России. Это гораздо разумнее, чем игнорировать этот соотношение сил, как это делают европейские и украинские лидеры, поскольку именно баланс сил в конечном итоге определит контуры мирного урегулирования", - сказал профессор политологии в университете Род-Айленда Николай Петро. Эксперт заметил, что последовательная поддержка Киева администрацией Джо Байдена основывалась на ошибочной оценке потенциала России и Украины. "Выявление этих недочетов (в суждениях - ред.), естественно, привело к корректировке первоначальной американской стратегии. Это пойдет на пользу Америке, но само по себе этого будет недостаточно для достижения мирного урегулирования до тех пор, пока не произойдет аналогичной корректировки европейской и украинской стратегий", - объяснил Петро. Он высказал мнение, что отказ от вовлечения европейских стран в переговорный процесс является правильным шагом со стороны администрации Трампа до тех пор, пока Европа не осознает ошибочность своих первоначальных предпосылок о конфликте, и не скорректирует их. "Учитывая нежелание украинского руководства вести переговоры об устойчивом мире, которое поощряется ЕС, я думаю, что переговорная команда Трампа делает все возможное (в этом отношении - ред.)", - заключил он. Между тем преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси выразил мнение, что Трамп серьезно недооценил позицию России по Украине и не готов выполнять четкие и непреложные условия, поставленные президентом РФ. "Трамп главным образом заинтересован в том, чтобы добиться для себя какой-то "победы"... Задержка в некоем заявленном "прекращении огня" свидетельствует о спешке Трампа в достижении цели, выходящей за рамки удовлетворения более обширных требований России по поиску долгосрочных решений затянувшихся политических и социальных конфликтов, которые лежат в корне ключевых проблем украинского кризиса", - заявил Росси. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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мировая экономика, общество , украина, рф, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, ес