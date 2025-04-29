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Эксперты рассказали о мошеннических схемах на 9 мая

Эксперты рассказали о мошеннических схемах на 9 мая - 29.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о мошеннических схемах на 9 мая

Эксперты предупредили о мошеннических схемах на 9 мая и о том, как мошенники эксплуатируют тему юбилея Победы, среди распространенных схем злоумышленников:... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T04:32+0300

2025-04-29T04:32+0300

2025-04-29T04:32+0300

общество

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социальный фонд

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Эксперты предупредили о мошеннических схемах на 9 мая и о том, как мошенники эксплуатируют тему юбилея Победы, среди распространенных схем злоумышленников: фейковые выплаты, приглашения на парад Победы и прочее, сообщили РИА Новости в платформе "Мошеловка" Народного фронта. "Президентский указ о дополнительных выплатах ветеранам станет для мошенников "золотой жилой". Они будут маскировать свои атаки под официальные уведомления, используя эмоциональную связь людей с праздником", - предупреждают эксперты "Мошеловки". Уточняется, что мошенники звонят ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда, Минтруда или соцзащиты. Сообщают, что "для получения выплаты к 80-летию Победы" нужно подтвердить личность" и назвать код из смс или реквизиты карты. Также злоумышленники пишут, что можно "получить награду" - медаль к Дню Победы, для этого необходимо перейти по ссылке для проверки данных. Еще одним планом мошенников является просьба "оплатить доставку подарочного набора" переводом на "резервный счет". Схема обмана с фейковыми приглашениями на парад Победы выглядят следующим образом: в смс, письмах и мессенджерах появляются сообщения "Вы приглашены на торжественное мероприятие в [город] приуроченные к 80-й годовщине Дня Победы! Для бронирования места перейдите по ссылке и введите код из sms". Эксперты предупреждают, что фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты, а код из смс используется для доступа к "Госуслугам". "Новая схема: аферисты представляются участниками поисковых отрядов (например, "Вахта памяти") и сообщают: "Мы нашли данные о вашем родственнике, погибшем в ВОВ. Для уточнения информации перейдите по ссылке или отправьте код из sms. Ссылка ведет на поддельный архивный сайт, где собирают персональные данные жертвы. Код из sms - для доступа к аккаунту на Госуслугах", - также говорится в материалах "Мошеловки" Народного фронта. Эксперты напоминают, что выплаты ветеранам перечисляются автоматически на карту "Мир" или через отделения банков или "Почты России". Для выплаты не требуют заполнения форм, отправки смс или звонков "подтверждения". Отмечается, что актуальный статус выплат можно проверить через личный кабинет на "Госуслугах", по телефону горячей линии Соцфонда. "Приглашения рассылаются через администрации городов, ветеранские организации или лично (для ветеранов). Не содержат ссылок и требований оплатить "бронирование", - также отмечаются там. В "Мошеловке" предупреждают, что если звонят "от имени государственных органов" - нельзя называть коды из смс, CVV карты, паспортные данные. Также можно установить на телефон близкого человека блокировщик спам-звонков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва, социальный фонд, почта россии