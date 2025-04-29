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В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом

В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом - 29.04.2025, ПРАЙМ

В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом

Украина предстоящим летом столкнется с дефицитом электроэнергии, количество аварий и отключений электроснабжения увеличатся в разы, заявил депутат Верховной... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T12:48+0300

2025-04-29T12:48+0300

2025-04-29T12:48+0300

энергетика

украина

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Украина предстоящим летом столкнется с дефицитом электроэнергии, количество аварий и отключений электроснабжения увеличатся в разы, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, призвав сограждан не прятать далеко генераторы и аккумуляторы. "Генераторы и аккумуляторы не надо никуда далеко прятать. Мы в зоне турбулентности, у нас нет профицита мощности, и мы будем постоянно балансировать на грани дефицита. Соответственно могут быть какие-то временные проблемы… Ситуация шаткая, летом будет жара, потребление будет увеличиваться", - сказал Кучеренко в эфире телеканала "Киев 24". Он добавил, что проблемы также связаны с тем, что атомные блоки, с помощью которых Украина прошла отопительный сезон, уйдут в ремонт, соответственно генерации будет недостаточно, ее нечем будет компенсировать. Поэтому, как отмечает депутат, количество аварий и отключений будет только расти. Национальный банк Украины в январе заявлял, что Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%. Украина в 2024 году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статистической службы.

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