https://1prime.ru/20250429/energetika-857122076.html
В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом
В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом - 29.04.2025, ПРАЙМ
В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом
Украина предстоящим летом столкнется с дефицитом электроэнергии, количество аварий и отключений электроснабжения увеличатся в разы, заявил депутат Верховной... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:48+0300
2025-04-29T12:48+0300
2025-04-29T12:48+0300
энергетика
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Украина предстоящим летом столкнется с дефицитом электроэнергии, количество аварий и отключений электроснабжения увеличатся в разы, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, призвав сограждан не прятать далеко генераторы и аккумуляторы. "Генераторы и аккумуляторы не надо никуда далеко прятать. Мы в зоне турбулентности, у нас нет профицита мощности, и мы будем постоянно балансировать на грани дефицита. Соответственно могут быть какие-то временные проблемы… Ситуация шаткая, летом будет жара, потребление будет увеличиваться", - сказал Кучеренко в эфире телеканала "Киев 24". Он добавил, что проблемы также связаны с тем, что атомные блоки, с помощью которых Украина прошла отопительный сезон, уйдут в ремонт, соответственно генерации будет недостаточно, ее нечем будет компенсировать. Поэтому, как отмечает депутат, количество аварий и отключений будет только расти. Национальный банк Украины в январе заявлял, что Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%. Украина в 2024 году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статистической службы.
https://1prime.ru/20250429/gosdolg-857119379.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом
Депутат Рады Кучеренко: Украина летом столкнется с дефицитом электроэнергии
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Украина предстоящим летом столкнется с дефицитом электроэнергии, количество аварий и отключений электроснабжения увеличатся в разы, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, призвав сограждан не прятать далеко генераторы и аккумуляторы.
"Генераторы и аккумуляторы не надо никуда далеко прятать. Мы в зоне турбулентности, у нас нет профицита мощности, и мы будем постоянно балансировать на грани дефицита. Соответственно могут быть какие-то временные проблемы… Ситуация шаткая, летом будет жара, потребление будет увеличиваться", - сказал Кучеренко в эфире телеканала "Киев 24".
Он добавил, что проблемы также связаны с тем, что атомные блоки, с помощью которых Украина прошла отопительный сезон, уйдут в ремонт, соответственно генерации будет недостаточно, ее нечем будет компенсировать. Поэтому, как отмечает депутат, количество аварий и отключений будет только расти.
Национальный банк Украины в январе заявлял, что Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%.
Украина в 2024 году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статистической службы.
Госдолг Украины в марте вырос на 1,56%