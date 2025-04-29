Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом - 29.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250429/energetika-857122076.html
В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом
В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом - 29.04.2025, ПРАЙМ
В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом
Украина предстоящим летом столкнется с дефицитом электроэнергии, количество аварий и отключений электроснабжения увеличатся в разы, заявил депутат Верховной... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:48+0300
2025-04-29T12:48+0300
энергетика
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Украина предстоящим летом столкнется с дефицитом электроэнергии, количество аварий и отключений электроснабжения увеличатся в разы, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, призвав сограждан не прятать далеко генераторы и аккумуляторы. "Генераторы и аккумуляторы не надо никуда далеко прятать. Мы в зоне турбулентности, у нас нет профицита мощности, и мы будем постоянно балансировать на грани дефицита. Соответственно могут быть какие-то временные проблемы… Ситуация шаткая, летом будет жара, потребление будет увеличиваться", - сказал Кучеренко в эфире телеканала "Киев 24". Он добавил, что проблемы также связаны с тем, что атомные блоки, с помощью которых Украина прошла отопительный сезон, уйдут в ремонт, соответственно генерации будет недостаточно, ее нечем будет компенсировать. Поэтому, как отмечает депутат, количество аварий и отключений будет только расти. Национальный банк Украины в январе заявлял, что Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%. Украина в 2024 году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статистической службы.
https://1prime.ru/20250429/gosdolg-857119379.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина
Энергетика, УКРАИНА
12:48 29.04.2025
 
В Раде предупредили украинцев о дефиците электроэнергии летом

Депутат Рады Кучеренко: Украина летом столкнется с дефицитом электроэнергии

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Украина предстоящим летом столкнется с дефицитом электроэнергии, количество аварий и отключений электроснабжения увеличатся в разы, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, призвав сограждан не прятать далеко генераторы и аккумуляторы.
"Генераторы и аккумуляторы не надо никуда далеко прятать. Мы в зоне турбулентности, у нас нет профицита мощности, и мы будем постоянно балансировать на грани дефицита. Соответственно могут быть какие-то временные проблемы… Ситуация шаткая, летом будет жара, потребление будет увеличиваться", - сказал Кучеренко в эфире телеканала "Киев 24".
Он добавил, что проблемы также связаны с тем, что атомные блоки, с помощью которых Украина прошла отопительный сезон, уйдут в ремонт, соответственно генерации будет недостаточно, ее нечем будет компенсировать. Поэтому, как отмечает депутат, количество аварий и отключений будет только расти.
Национальный банк Украины в январе заявлял, что Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%.
Украина в 2024 году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статистической службы.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Госдолг Украины в марте вырос на 1,56%
11:37
 
ЭнергетикаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала