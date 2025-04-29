https://1prime.ru/20250429/energetika-857130405.html

В Испании на фоне блэкаута признали, что Европе нужна энергия из России

В Испании на фоне блэкаута признали, что Европе нужна энергия из России - 29.04.2025, ПРАЙМ

В Испании на фоне блэкаута признали, что Европе нужна энергия из России

Странам Европы стоит открыться для всех возможных источников энергии, в том числе из России, отказ от поставок из которой ограничил европейскую... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T14:46+0300

2025-04-29T14:46+0300

2025-04-29T14:46+0300

энергетика

испания

португалия

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Странам Европы стоит открыться для всех возможных источников энергии, в том числе из России, отказ от поставок из которой ограничил европейскую конкурентоспособность, высказал мнение в разговоре с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага на фоне массового отключения света в Испании. Как отметил собеседник агентства на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", охватившее преимущественно Испанию, а также Португалию отключение света уникально в истории, поскольку авария продолжалась часами. "Это должно пробудить людей в том смысле, что мы себе в ногу выстрелили. С перерезанием "Северного потока" лишили Германию возможности получать российский газ и ограничили европейскую конкурентоспособность. Это очень дорого. Нужно всё это пересмотреть. Конфликт (на Украине - ред.) разрешается, мы переходим в другую фазу, и в ней нужно открыться всем возможным источникам энергии, открыться полностью, разумеется России. И Россия также должна открыться Европе", - сказал собеседник агентства При этом он отметил, что для такого процесса потребуется время, однако призвал начинать уже сейчас. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

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испания

португалия

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