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Евро дешевеет к доллару перед выходом индексов по Германии и США

Евро дешевеет к доллару перед выходом индексов по Германии и США - 29.04.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару перед выходом индексов по Германии и США

Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед выходом экономических индексов по Германии и США, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T08:35+0300

2025-04-29T08:35+0300

2025-04-29T08:35+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед выходом экономических индексов по Германии и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару опускался до 1,1382 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время поднимался до 142,46 иены со 142,02 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,34%, до 99,27 пункта. Позднее во вторник исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что по состоянию на май показатель опустился до минус 26 пунктов с минус 24,5 пункта месяцем ранее. В этот же день аналитическая компания Conference Board обнародует данные по индексу доверия потребителей в США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 87 пунктов с 92,9 пункта месяцем ранее.

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рынки, торги, сша, германия, москва, gfk, conference board