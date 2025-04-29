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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента - 29.04.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 2% – до 374 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T19:30+0300

2025-04-29T19:30+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 2% – до 374 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 375,6 доллара за тысячу кубометров (-1,3%). Ценовой минимум составил 367,8 доллара (-3,3%), ценовой максимум – 378,7 доллара (-0,5%). Последние фьючерсы торговались по 373,5 доллара (-1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 380,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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