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В ГД внесут законопроект о досрочном выходе на пенсию спасателей

В ГД внесут законопроект о досрочном выходе на пенсию спасателей - 29.04.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут законопроект о досрочном выходе на пенсию спасателей

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T00:31+0300

2025-04-29T00:31+0300

2025-04-29T00:31+0300

общество

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мчс

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам региональных спасательных и пожарных служб досрочно выйти на пенсию, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроект позволит спасателям и пожарным регионального уровня приобрести права на досрочное пенсионное обеспечение наравне со спасателями и пожарными МЧС России, тем самым реализуются конституционные принципы равенства и справедливости в отношении конкретной категории работников", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что спасатели федерального уровня, участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеют право выйти на пенсию по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста, при наличии стажа работы в соответствующих должностях не менее 15 лет. Мужчины и женщины, проработавшие не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) имеют право на назначение страховой пенсии по старости по достижении возраста 50 лет. Однако спасатели и пожарные регионального уровня выходят на страховую пенсию по старости в общеустановленном пенсионном возрасте - мужчины в 65, женщины в 60 лет. "Продолжая работу, начатую несколько лет назад совместно с Российским союзом спасателей, вносим законопроект, уравнивающий права сотрудников федеральных и региональных спасательных и пожарных служб. Те льготы, которые заслуженно есть и федеральных спасателей и пожарных, в частности, право на досрочное пенсионное обеспечение, должны быть доступны и законодательно зафиксированы и для их региональных коллег. Это будет справедливо. Одна и та же работа, нагрузка, одни и те же риски, а льготы разные - именно на устранение этой несправедливости и направлен наш законопроект", - отметил Нилов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мчс