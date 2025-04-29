https://1prime.ru/20250429/gfk-857112097.html

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно вырос

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно вырос - 29.04.2025, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно вырос

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май вырос до минус 20,6 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 24,3 пункта, сообщает... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T09:08+0300

2025-04-29T09:08+0300

2025-04-29T09:50+0300

экономика

мировая экономика

газ

москва

германия

gfk

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май вырос до минус 20,6 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 24,3 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до минус 26 пунктов с первоначального уровня апреля в минус 24,5 пункта.Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до 4,3 пункта с минус 3,1 пункта месяцем ранее, достигнув наивысшей отметки с октября прошлого года. А "готовность потребителей покупать" поднялась до минус 4,9 пункта с минус 8,2 пункта.Компания также сообщила об увеличении индекса текущих экономических ожиданий в стране - до 7,2 пункта с 6,9 пункта месяцем ранее."Корректировка торговой политики со стороны США, которая началась с объявления о резком повышении тарифов незадолго до начала исследования в начале апреля, вероятно, пока не оказала длительного влияния на настроения потребителей в Германии... Очевидно, что сейчас для немецких потребителей важнее, чтобы правительство было сформировано быстро. В итоге основной фактор, вызывавший неопределенность, утратил свое значение, и, соответственно, желание экономить понизилось", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).

https://1prime.ru/20250328/germaniya-856185160.html

москва

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, газ, москва, германия, gfk