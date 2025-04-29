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Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно вырос
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно вырос - 29.04.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно вырос
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май вырос до минус 20,6 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 24,3 пункта, сообщает... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:08+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май вырос до минус 20,6 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 24,3 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до минус 26 пунктов с первоначального уровня апреля в минус 24,5 пункта.Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до 4,3 пункта с минус 3,1 пункта месяцем ранее, достигнув наивысшей отметки с октября прошлого года. А "готовность потребителей покупать" поднялась до минус 4,9 пункта с минус 8,2 пункта.Компания также сообщила об увеличении индекса текущих экономических ожиданий в стране - до 7,2 пункта с 6,9 пункта месяцем ранее."Корректировка торговой политики со стороны США, которая началась с объявления о резком повышении тарифов незадолго до начала исследования в начале апреля, вероятно, пока не оказала длительного влияния на настроения потребителей в Германии... Очевидно, что сейчас для немецких потребителей важнее, чтобы правительство было сформировано быстро. В итоге основной фактор, вызывавший неопределенность, утратил свое значение, и, соответственно, желание экономить понизилось", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).
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мировая экономика, газ, москва, германия, gfk
Экономика, Мировая экономика, Газ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Gfk
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно вырос
GfK: индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 20,6 пункта
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май вырос до минус 20,6 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 24,3 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до минус 26 пунктов с первоначального уровня апреля в минус 24,5 пункта.
Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до 4,3 пункта с минус 3,1 пункта месяцем ранее, достигнув наивысшей отметки с октября прошлого года. А "готовность потребителей покупать" поднялась до минус 4,9 пункта с минус 8,2 пункта.
Компания также сообщила об увеличении индекса текущих экономических ожиданий в стране - до 7,2 пункта с 6,9 пункта месяцем ранее.
"Корректировка торговой политики со стороны США, которая началась с объявления о резком повышении тарифов незадолго до начала исследования в начале апреля, вероятно, пока не оказала длительного влияния на настроения потребителей в Германии... Очевидно, что сейчас для немецких потребителей важнее, чтобы правительство было сформировано быстро. В итоге основной фактор, вызывавший неопределенность, утратил свое значение, и, соответственно, желание экономить понизилось", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ вырос хуже прогноза