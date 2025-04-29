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Главы МИД России и Таиланда обсудили взаимодействие в рамках БРИКС
Главы МИД России и Таиланда обсудили взаимодействие в рамках БРИКС - 29.04.2025, ПРАЙМ
Главы МИД России и Таиланда обсудили взаимодействие в рамках БРИКС
Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Марит Сангиампхонг обсудили сотрудничество двух стран, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T02:16+0300
2025-04-29T02:16+0300
2025-04-29T02:16+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Марит Сангиампхонг обсудили сотрудничество двух стран, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС, сообщает российский МИД.
Лавров встретился с Сангиампхонгом на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"В ходе беседы стороны сверили часы по основным вопросам развития российско-таиландского сотрудничества, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, обсудили тематику координации усилий в рамках БРИКС и на других международных площадках", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. Отмечается, что министры условились продолжить контакты.
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мировая экономика, россия, москва, рф, таиланд, сергей лавров, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ТАИЛАНД, Сергей Лавров, МИД
Главы МИД России и Таиланда обсудили взаимодействие в рамках БРИКС
Главы МИД России и Таиланда Лавров и Сангиампхонг обсудили взаимодействие в рамках БРИКС
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Марит Сангиампхонг обсудили сотрудничество двух стран, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС, сообщает российский МИД.
Лавров встретился с Сангиампхонгом на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"В ходе беседы стороны сверили часы по основным вопросам развития российско-таиландского сотрудничества, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, обсудили тематику координации усилий в рамках БРИКС и на других международных площадках", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. Отмечается, что министры условились продолжить контакты.