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Экономист оценил темпы роста госдолга Молдавии за четыре года - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/gosdolg-857115312.html
Экономист оценил темпы роста госдолга Молдавии за четыре года
Экономист оценил темпы роста госдолга Молдавии за четыре года - 29.04.2025, ПРАЙМ
Экономист оценил темпы роста госдолга Молдавии за четыре года
Общий государственный долг Молдавии за последние четыре года вырос на 73%, превысив отметку в 7 миллиардов долларов, такие данные представил молдавский... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:17+0300
2025-04-29T10:17+0300
экономика
молдавия
кишинев
госдолг
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КИШИНЕВ, 29 апр - ПРАЙМ. Общий государственный долг Молдавии за последние четыре года вырос на 73%, превысив отметку в 7 миллиардов долларов, такие данные представил молдавский экономический аналитик Владимир Головатюк. "Общий госдолг составил на 31 марта 123 миллиарда леев (7,1 миллиарда долларов - ред.). За год, то есть по сравнению с мартом 2024 года, он вырос на 17,2 миллиарда леев (997 миллионов долларов), а за 4 года - на 52 миллиарда (3 миллиарда долларов), или на 73%", - написал Головатюк в своем Telegram-канале. Он отметил, что закон о госбюджете на 2025 год предусматривает потолок по госдолгу на конец года в размере 7,88 миллиарда долларов. По мнению эксперта, ситуация с внешним долгом Молдавии выглядит не лучшим образом. По данным на конец марта, республика должна вернуть другим странам и организациям 4,2 миллиарда долларов. "Возврат ранее полученных кредитов в 3,8 раза превысил получение новых кредитов. То есть, говоря простым языком, кратно больше возвращаем, чем получаем", - констатирует Головатюк. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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молдавия, кишинев, госдолг
Экономика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, госдолг
10:17 29.04.2025
 
Экономист оценил темпы роста госдолга Молдавии за четыре года

Аналитик Головатюк: госдолг Молдавии за четыре года вырос до $7,1 миллиарда

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 29 апр - ПРАЙМ. Общий государственный долг Молдавии за последние четыре года вырос на 73%, превысив отметку в 7 миллиардов долларов, такие данные представил молдавский экономический аналитик Владимир Головатюк.
"Общий госдолг составил на 31 марта 123 миллиарда леев (7,1 миллиарда долларов - ред.). За год, то есть по сравнению с мартом 2024 года, он вырос на 17,2 миллиарда леев (997 миллионов долларов), а за 4 года - на 52 миллиарда (3 миллиарда долларов), или на 73%", - написал Головатюк в своем Telegram-канале.
Он отметил, что закон о госбюджете на 2025 год предусматривает потолок по госдолгу на конец года в размере 7,88 миллиарда долларов.
По мнению эксперта, ситуация с внешним долгом Молдавии выглядит не лучшим образом. По данным на конец марта, республика должна вернуть другим странам и организациям 4,2 миллиарда долларов.
"Возврат ранее полученных кредитов в 3,8 раза превысил получение новых кредитов. То есть, говоря простым языком, кратно больше возвращаем, чем получаем", - констатирует Головатюк.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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