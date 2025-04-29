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Госдолг Украины в марте вырос на 1,56%
Госдолг Украины в марте вырос на 1,56% - 29.04.2025, ПРАЙМ
Госдолг Украины в марте вырос на 1,56%
Госдолг Украины в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов, сообщает украинский минфин. | 29.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Госдолг Украины в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов, сообщает украинский минфин. Совокупный государственный долг Украины в марте по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1,56%, или на 2,64 миллиарда долларов, указывает он. "По состоянию на 31 марта 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 7 123,25 миллиарда гривен или 171,73 миллиарда долларов, а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг - 125,65 миллиарда долларов (73,16% общей суммы государственного и гарантированного государством долга); государственный и гарантированный государством внутренний долг – 46,08 миллиарда долларов (26,83%)", - говорится в информационной справке, опубликованной на сайте минфина. Из документа следует, что прямой внешний долг за месяц увеличился со 118,05 миллиарда долларов до 120,94 миллиарда. Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабряа сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% - до рекордных 159,74 миллиарда долларов. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Украины в 2025 году до более чем 106% ВВП.
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Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА
Госдолг Украины в марте вырос на 1,56%
Госдолг Украины в марте вырос на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Госдолг Украины в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов, сообщает украинский минфин.
Совокупный государственный долг Украины в марте по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1,56%, или на 2,64 миллиарда долларов, указывает он.
"По состоянию на 31 марта 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 7 123,25 миллиарда гривен или 171,73 миллиарда долларов, а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг - 125,65 миллиарда долларов (73,16% общей суммы государственного и гарантированного государством долга); государственный и гарантированный государством внутренний долг – 46,08 миллиарда долларов (26,83%)", - говорится в информационной справке, опубликованной на сайте минфина.
Из документа следует, что прямой внешний долг за месяц увеличился со 118,05 миллиарда долларов до 120,94 миллиарда.
Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабряа сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% - до рекордных 159,74 миллиарда долларов.
Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Украины в 2025 году до более чем 106% ВВП.
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