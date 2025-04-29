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Вирусологи призвали США усилить борьбу с птичьим гриппом
Вирусологи призвали США усилить борьбу с птичьим гриппом - 29.04.2025, ПРАЙМ
Вирусологи призвали США усилить борьбу с птичьим гриппом
Международная группа вирусологов Global Virus Network, базирующаяся в американском штате Флорида, призывает власти США усилить борьбу со вспышкой и угрозой... | 29.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Международная группа вирусологов Global Virus Network, базирующаяся в американском штате Флорида, призывает власти США усилить борьбу со вспышкой и угрозой пандемии птичьего гриппа H5N1. Ранее США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. "Хотя нынешняя североамериканская вспышка по большей части мягкая, исторические показатели смертности от H5N1 в 50% среди людей указывают на ужасные последствия недостаточной реакции на текущие угрозы. Необходимо сделать больше для смягчения распространения "птичьего гриппа" среди людей", - говорится в статье, опубликованной специалистами Global Virus Network в научном журнале Lancet. По словам группы, распространению вируса могут способствовать птицеводческая отрасль, а также кошки. Подчеркивается, что смертность кошек от вируса может достигать до 90%. При этом, согласно комментарию участника группы, профессора Мариона Коопманса для издания Financial Times, угроза заражения людей, не работающих с зараженными животными, на данный момент низка, так как вирус не передается от человека к человеку. Тем не менее, ситуация может резко измениться, если вирус мутирует в процессе передачи между животными. Вирусологи заявляют, что в борьбе с H5N1 помогут более тщательное наблюдение за популяциями животных и людей для отслеживания мутаций вируса, ускорение обмена данными о вирусе и углубление международного сотрудничества, улучшение биологической безопасности и сдерживания на фермах, а также готовность к развертыванию тестов на наличие вируса и вакцинации. Птичий грипп H5N1 впервые был выявлен у человека в 1997 году в Гонконге. С тех пор было зарегистрировано около 900 случаев заражения в 23 странах, преимущественно в Азии и Африке. По данным ВОЗ, летальность при заражении этим штаммом достигает 50-60%. В последние годы вирус активно распространяется среди диких и домашних птиц по всему миру. В 2022-2023 годах масштабные вспышки были зафиксированы в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, что привело к гибели миллионов птиц на фермах.
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Технологии, Здоровье, Общество , США, МОСКВА, ГОНКОНГ, Financial Times, ВОЗ
Вирусологи призвали США усилить борьбу с птичьим гриппом
Вирусологи Global Virus Network призвали США усилить борьбу с птичьим гриппом
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Международная группа вирусологов Global Virus Network, базирующаяся в американском штате Флорида, призывает власти США усилить борьбу со вспышкой и угрозой пандемии птичьего гриппа H5N1.
Ранее США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа.
"Хотя нынешняя североамериканская вспышка по большей части мягкая, исторические показатели смертности от H5N1 в 50% среди людей указывают на ужасные последствия недостаточной реакции на текущие угрозы. Необходимо сделать больше для смягчения распространения "птичьего гриппа" среди людей", - говорится в статье, опубликованной специалистами Global Virus Network в научном журнале Lancet.
По словам группы, распространению вируса могут способствовать птицеводческая отрасль, а также кошки. Подчеркивается, что смертность кошек от вируса может достигать до 90%.
При этом, согласно комментарию участника группы, профессора Мариона Коопманса для издания Financial Times, угроза заражения людей, не работающих с зараженными животными, на данный момент низка, так как вирус не передается от человека к человеку. Тем не менее, ситуация может резко измениться, если вирус мутирует в процессе передачи между животными.
Вирусологи заявляют, что в борьбе с H5N1 помогут более тщательное наблюдение за популяциями животных и людей для отслеживания мутаций вируса, ускорение обмена данными о вирусе и углубление международного сотрудничества, улучшение биологической безопасности и сдерживания на фермах, а также готовность к развертыванию тестов на наличие вируса и вакцинации.
Птичий грипп H5N1 впервые был выявлен у человека в 1997 году в Гонконге. С тех пор было зарегистрировано около 900 случаев заражения в 23 странах, преимущественно в Азии и Африке. По данным ВОЗ, летальность при заражении этим штаммом достигает 50-60%.
В последние годы вирус активно распространяется среди диких и домашних птиц по всему миру. В 2022-2023 годах масштабные вспышки были зафиксированы в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, что привело к гибели миллионов птиц на фермах.
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