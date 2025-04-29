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Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос на 4,4%
Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос на 4,4% - 29.04.2025, ПРАЙМ
Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос на 4,4%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в марте вырос на 4,4% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T16:51+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в марте вырос на 4,4% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В месячном выражении грузовые перевозки увеличились на 3,3%. В то же время объем международных грузовых авиаперевозок в марте вырос на 5,5% год к году. Самый сильный рост был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 9,3%, показатель также увеличился в Латинской Америке (+5,6%), Европе (+4,4%) и Северной Америке (+3,7%). При этом объем грузовых перевозок снизился на Ближнем Востоке (-3,3%) и в Африке (-13,4%). "Объем грузовых перевозок в марте был высоким. Возможно, это отчасти связано с опережающим ростом спроса, поскольку некоторые предприятия пытались опередить объявление администрацией Трампа о пошлинах 2 апреля. Неопределенность в отношении того, какая часть предложений от 2 апреля будет реализована, может в конечном счете оказать негативное влияние на торговлю (а значит, и грузовые международные перевозки - ред.)", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.
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Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос на 4,4%
IATA: объем грузовых авиаперевозок в мире в марте вырос на 4,4%
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в марте вырос на 4,4% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
В месячном выражении грузовые перевозки увеличились на 3,3%.
В то же время объем международных грузовых авиаперевозок в марте вырос на 5,5% год к году.
Самый сильный рост был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 9,3%, показатель также увеличился в Латинской Америке (+5,6%), Европе (+4,4%) и Северной Америке (+3,7%). При этом объем грузовых перевозок снизился на Ближнем Востоке (-3,3%) и в Африке (-13,4%).
"Объем грузовых перевозок в марте был высоким. Возможно, это отчасти связано с опережающим ростом спроса, поскольку некоторые предприятия пытались опередить объявление администрацией Трампа о пошлинах 2 апреля. Неопределенность в отношении того, какая часть предложений от 2 апреля будет реализована, может в конечном счете оказать негативное влияние на торговлю (а значит, и грузовые международные перевозки - ред.)", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.
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