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Минпромторг высказался в пользу поддержки внедрения ИИ в промышленности
Минпромторг высказался в пользу поддержки внедрения ИИ в промышленности - 29.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг высказался в пользу поддержки внедрения ИИ в промышленности
Поддержка внедрения искусственного интеллекта в промышленности укрепит позиции российских производителей на отечественном и глобальном рынках, заявил замглавы... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T20:08+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Поддержка внедрения искусственного интеллекта в промышленности укрепит позиции российских производителей на отечественном и глобальном рынках, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "Искусственный интеллект — это не просто одна из технологий, это новая парадигма производства: быстрое, гибкое, технологичное. Поддержка внедрения ИИ в промышленности позволяет создавать уникальные конкурентоспособные продукты и укреплять позиции отечественных производителей на российском и глобальном рынках", - отметил Шпак, чьи слова приводятся пресс-службой Минпромторга РФ. Шпак подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта открывают перед отечественной промышленностью новые возможности. С их помощью предприятия переходят на новый уровень организации производства. Такие производства способны быстро адаптироваться к запросам рынка, сократить цикл создания продукции с учетом индивидуальных требований заказчика.
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технологии, промышленность, рф, москва, минпромторг, ии
Технологии, Промышленность, РФ, МОСКВА, Минпромторг, ИИ
Минпромторг высказался в пользу поддержки внедрения ИИ в промышленности
Минпромторг: поддержка внедрения ИИ в промышленности укрепит позиции производителей РФ
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Поддержка внедрения искусственного интеллекта в промышленности укрепит позиции российских производителей на отечественном и глобальном рынках, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
"Искусственный интеллект — это не просто одна из технологий, это новая парадигма производства: быстрое, гибкое, технологичное. Поддержка внедрения ИИ в промышленности позволяет создавать уникальные конкурентоспособные продукты и укреплять позиции отечественных производителей на российском и глобальном рынках", - отметил Шпак, чьи слова приводятся пресс-службой Минпромторга РФ.
Шпак подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта открывают перед отечественной промышленностью новые возможности. С их помощью предприятия переходят на новый уровень организации производства. Такие производства способны быстро адаптироваться к запросам рынка, сократить цикл создания продукции с учетом индивидуальных требований заказчика.
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