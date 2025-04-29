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Минпромторг высказался в пользу поддержки внедрения ИИ в промышленности

Минпромторг высказался в пользу поддержки внедрения ИИ в промышленности - 29.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг высказался в пользу поддержки внедрения ИИ в промышленности

Поддержка внедрения искусственного интеллекта в промышленности укрепит позиции российских производителей на отечественном и глобальном рынках, заявил замглавы... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T20:08+0300

2025-04-29T20:08+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Поддержка внедрения искусственного интеллекта в промышленности укрепит позиции российских производителей на отечественном и глобальном рынках, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "Искусственный интеллект — это не просто одна из технологий, это новая парадигма производства: быстрое, гибкое, технологичное. Поддержка внедрения ИИ в промышленности позволяет создавать уникальные конкурентоспособные продукты и укреплять позиции отечественных производителей на российском и глобальном рынках", - отметил Шпак, чьи слова приводятся пресс-службой Минпромторга РФ. Шпак подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта открывают перед отечественной промышленностью новые возможности. С их помощью предприятия переходят на новый уровень организации производства. Такие производства способны быстро адаптироваться к запросам рынка, сократить цикл создания продукции с учетом индивидуальных требований заказчика.

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технологии, промышленность, рф, москва, минпромторг, ии