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Минэкономразвития оценило влияние пошлин США на торговлю России с Китаем

Минэкономразвития оценило влияние пошлин США на торговлю России с Китаем - 29.04.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития оценило влияние пошлин США на торговлю России с Китаем

Минэкономразвития России не фиксирует существенного изменения торговли с Китаем на фоне торговой войны, объявленной президентом США Дональдом Трампом; есть... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T12:59+0300

2025-04-29T12:59+0300

2025-04-29T12:59+0300

экономика

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китай

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дональд трамп

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития России не фиксирует существенного изменения торговли с Китаем на фоне торговой войны, объявленной президентом США Дональдом Трампом; есть определенные изменения по итогам января-марта, но они укладываются в рамки прогнозных колебаний, заявил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев. Выступая во вторник на Внешнеторговом форуме РБК, Ильичев заявил, что торговля России и КНР, действительно, сейчас притормозилась, но на это повлияло несколько факторов. В частности, пояснил замминистра, это индексация утильсбора, а также тот навес нераспроданных автомобилей (грузовых и легковых), который образовался по итогам 2024 года. И по поставкам этих товаров есть некоторое замедление, указал он. "Но пока какого-то существенного изменения с точки зрения изменения торговли с Китаем мы не видим: ни в сторону экспорта, ни в сторону импорта. Да, есть определенные изменения по итогам января-марта, но они пока в рамках сезонных колебаний, которые мы все-таки предусматривали", - сказал Ильичев. В целом, по его словам, история с тарифами США будет иметь некоторый отложенный эффект. "Во-первых, пока эффект смягчен тем, что господин Трамп приостановил введение дополнительного навеса к тем базовым пошлинам, которые он все-таки оставил. В ситуации Китая эта ситуация иная, но, тем не менее, мы пока не наблюдаем серьезного изменения в торговых потоках, даже в торговле с Китаем", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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россия, мировая экономика, китай, сша, дональд трамп