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Минэкономразвития назвало выгоды от пошлин США для российского экспорта
Минэкономразвития назвало выгоды от пошлин США для российского экспорта - 29.04.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития назвало выгоды от пошлин США для российского экспорта
Взаимные пошлины США и Китая открывают дополнительные возможности для российских экспортеров, в том числе по увеличению поставок на китайский рынок... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:30+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Взаимные пошлины США и Китая открывают дополнительные возможности для российских экспортеров, в том числе по увеличению поставок на китайский рынок продовольствия, сжиженного природного газа (СПГ), угля, сказал замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров из Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. "С другой стороны мы все-таки исходим из того, что у наших экспортеров откроются и дополнительные ниши на китайском рынке, в первую очередь в силу изменения потоков и того, что пошлины будут действовать в отношении товаров из США, в первую очередь продовольствие, СПГ, уголь. Такие товарные группы, где мы видим определенные перспективы для увеличения поставок", - сказал Ильичев, выступая во вторник на Внешнеторговом форуме РБК. Он также отметил, что министерство исходит из того, что потоки китайских товаров будут направлены через другие рынки. "Всплески поставок из Китая, которых мы все-таки несколько опасаемся, они возможны, но у нас есть ряд инструментов, которые позволят на эти изменения достаточно оперативно отреагировать. Мы это обсуждаем в том числе и с нашими коллегами из отраслевых ведомств, коллегами из ЕЭК, и к таким изменениям мы готовы", - подчеркнул он.
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россия, китай, сша, москва, дональд трамп, евразийская экономическая комиссия
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Евразийская экономическая комиссия
Минэкономразвития назвало выгоды от пошлин США для российского экспорта
Ильичев: пошлины США и Китая открывают новые возможности для российских экспортеров
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Взаимные пошлины США и Китая открывают дополнительные возможности для российских экспортеров, в том числе по увеличению поставок на китайский рынок продовольствия, сжиженного природного газа (СПГ), угля, сказал замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров из Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
"С другой стороны мы все-таки исходим из того, что у наших экспортеров откроются и дополнительные ниши на китайском рынке, в первую очередь в силу изменения потоков и того, что пошлины будут действовать в отношении товаров из США, в первую очередь продовольствие, СПГ, уголь. Такие товарные группы, где мы видим определенные перспективы для увеличения поставок", - сказал Ильичев, выступая во вторник на Внешнеторговом форуме РБК.
Он также отметил, что министерство исходит из того, что потоки китайских товаров будут направлены через другие рынки.
"Всплески поставок из Китая, которых мы все-таки несколько опасаемся, они возможны, но у нас есть ряд инструментов, которые позволят на эти изменения достаточно оперативно отреагировать. Мы это обсуждаем в том числе и с нашими коллегами из отраслевых ведомств, коллегами из ЕЭК, и к таким изменениям мы готовы", - подчеркнул он.
Минэкономразвития оценило влияние пошлин США на торговлю России с Китаем