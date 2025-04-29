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Фондовый индекс Германии растет после статданных
Фондовый индекс Германии растет после статданных - 29.04.2025, ПРАЙМ
Фондовый индекс Германии растет после статданных
Фондовый индекс Германии растет во вторник после выхода данных по индексу доверия потребителей к экономике Германии от исследовательской компании GfK, при этом... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:03+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Фондовый индекс Германии растет во вторник после выхода данных по индексу доверия потребителей к экономике Германии от исследовательской компании GfK, при этом индексы Франции и Великобритании колеблются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.55 мск немецкий DAX увеличивался на 0,71%, до 22,414,76 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,04%, до 8 420,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,03%, до 7 576,29 пункта. Ранее во вторник GfK опубликовала данные по индексу доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май. Согласно представленным данным, показатель вырос до минус 20,6 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 24,3 пункта, хотя аналитики ожидали снижения его значения. Что касается корпоративных новостей, акции Deutsche Bank дорожают почти на 2,43% после того, как немецкий банк сообщил, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала выросла на 39,2% в годовом выражении и составила 1,775 миллиарда евро. А бумаги британского нефтегазового гиганта BP Plc снижаются в цене на 4,08% после публикации данных о сокращении чистой прибыли в первом квартале в 3,3 раза в годовом выражении, до 687 миллионов долларов, а квартальной выручки - на 4,2% в годовом выражении, до 47,88 миллиарда долларов.
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рынки, индексы, газ, германия, франция
Экономика, Рынки, Индексы, Газ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ
Фондовый индекс Германии растет после статданных
DAX растет на данных по индексу GfK, индексы Франции и Великобритании колеблются
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Фондовый индекс Германии растет во вторник после выхода данных по индексу доверия потребителей к экономике Германии от исследовательской компании GfK, при этом индексы Франции и Великобритании колеблются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.55 мск немецкий DAX увеличивался на 0,71%, до 22,414,76 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,04%, до 8 420,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,03%, до 7 576,29 пункта.
Ранее во вторник GfK опубликовала данные по индексу доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май. Согласно представленным данным, показатель вырос до минус 20,6 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 24,3 пункта, хотя аналитики ожидали снижения его значения.
Что касается корпоративных новостей, акции Deutsche Bank дорожают почти на 2,43% после того, как немецкий банк сообщил, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала выросла на 39,2% в годовом выражении и составила 1,775 миллиарда евро.
А бумаги британского нефтегазового гиганта BP Plc снижаются в цене на 4,08% после публикации данных о сокращении чистой прибыли в первом квартале в 3,3 раза в годовом выражении, до 687 миллионов долларов, а квартальной выручки - на 4,2% в годовом выражении, до 47,88 миллиарда долларов.
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно вырос