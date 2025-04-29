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Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности
Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности - 29.04.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности
Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снижаются после публикации корпоративной отчетности, а также макростатистики, следует из данных торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T17:36+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снижаются после публикации корпоративной отчетности, а также макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,09%, до 40 263,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускается на 0,3% - до 17 314,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 5 513,5 пункта. Трейдеры оценивают корпоративную отчетность. Выручка Spotify в первом квартале выросла на 15% в годовом выражении и составила 4,19 миллиарда евро, что оказалось чуть ниже прогноза. Разводненная прибыль на акцию аудиостримингового сервиса за отчетный период увеличилась до 1,07 доллара с 0,97 доллара годом ранее, что также оказалось меньше ожиданий аналитиков. Акции Spotify дешевеют на 8%. Бумаги General Motors также снижаются в цене, на 3%. Компания сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале почти на 7% - до 2,8 миллиарда долларов. Кроме того, как сообщает канал CNBC, финдиректор General Motors сообщил о том, что компания приостановила ранее объявленный обратный выкуп акций на сумму 6 миллиардов долларов. Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.
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рынки, индексы, торги, москва, сша, spotify, general motors, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, МОСКВА, США, Spotify, General Motors, Dow Jones, Nasdaq Composite
Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности
Фондовые рынки США во вторник снижаются на корпоративной отчетности и макростатистике
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снижаются после публикации корпоративной отчетности, а также макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,09%, до 40 263,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускается на 0,3% - до 17 314,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 5 513,5 пункта.
Трейдеры оценивают корпоративную отчетность. Выручка Spotify в первом квартале выросла на 15% в годовом выражении и составила 4,19 миллиарда евро, что оказалось чуть ниже прогноза. Разводненная прибыль на акцию аудиостримингового сервиса за отчетный период увеличилась до 1,07 доллара с 0,97 доллара годом ранее, что также оказалось меньше ожиданий аналитиков. Акции Spotify дешевеют на 8%.
Бумаги General Motors также снижаются в цене, на 3%. Компания сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале почти на 7% - до 2,8 миллиарда долларов. Кроме того, как сообщает канал CNBC, финдиректор General Motors сообщил о том, что компания приостановила ранее объявленный обратный выкуп акций на сумму 6 миллиардов долларов.
Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года.
Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1%