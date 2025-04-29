https://1prime.ru/20250429/indeks-857142446.html

Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности

Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности - 29.04.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности

Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снижаются после публикации корпоративной отчетности, а также макростатистики, следует из данных торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T17:36+0300

2025-04-29T17:36+0300

2025-04-29T17:36+0300

экономика

рынки

индексы

торги

москва

сша

spotify

general motors

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83106/61/831066139_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_95cff9c431135557dcfb37b5b3dafc83.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снижаются после публикации корпоративной отчетности, а также макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,09%, до 40 263,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускается на 0,3% - до 17 314,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 5 513,5 пункта. Трейдеры оценивают корпоративную отчетность. Выручка Spotify в первом квартале выросла на 15% в годовом выражении и составила 4,19 миллиарда евро, что оказалось чуть ниже прогноза. Разводненная прибыль на акцию аудиостримингового сервиса за отчетный период увеличилась до 1,07 доллара с 0,97 доллара годом ранее, что также оказалось меньше ожиданий аналитиков. Акции Spotify дешевеют на 8%. Бумаги General Motors также снижаются в цене, на 3%. Компания сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале почти на 7% - до 2,8 миллиарда долларов. Кроме того, как сообщает канал CNBC, финдиректор General Motors сообщил о том, что компания приостановила ранее объявленный обратный выкуп акций на сумму 6 миллиардов долларов. Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.

https://1prime.ru/20250421/ssha-856888255.html

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, индексы, торги, москва, сша, spotify, general motors, dow jones, nasdaq composite