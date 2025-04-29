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Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности - 29.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250429/indeks-857142446.html
Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности
Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности - 29.04.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности
Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снижаются после публикации корпоративной отчетности, а также макростатистики, следует из данных торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T17:36+0300
2025-04-29T17:36+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снижаются после публикации корпоративной отчетности, а также макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,09%, до 40 263,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускается на 0,3% - до 17 314,64 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,28%, до 5 513,5 пункта. Трейдеры оценивают корпоративную отчетность. Выручка Spotify в первом квартале выросла на 15% в годовом выражении и составила 4,19 миллиарда евро, что оказалось чуть ниже прогноза. Разводненная прибыль на акцию аудиостримингового сервиса за отчетный период увеличилась до 1,07 доллара с 0,97 доллара годом ранее, что также оказалось меньше ожиданий аналитиков. Акции Spotify дешевеют на 8%. Бумаги General Motors также снижаются в цене, на 3%. Компания сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале почти на 7% - до 2,8 миллиарда долларов. Кроме того, как сообщает канал CNBC, финдиректор General Motors сообщил о том, что компания приостановила ранее объявленный обратный выкуп акций на сумму 6 миллиардов долларов. Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.
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рынки, индексы, торги, москва, сша, spotify, general motors, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, МОСКВА, США, Spotify, General Motors, Dow Jones, Nasdaq Composite
17:36 29.04.2025
 
Основные фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности

Фондовые рынки США во вторник снижаются на корпоративной отчетности и макростатистике

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снижаются после публикации корпоративной отчетности, а также макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,09%, до 40 263,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускается на 0,3% - до 17 314,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 5 513,5 пункта.
Трейдеры оценивают корпоративную отчетность. Выручка Spotify в первом квартале выросла на 15% в годовом выражении и составила 4,19 миллиарда евро, что оказалось чуть ниже прогноза. Разводненная прибыль на акцию аудиостримингового сервиса за отчетный период увеличилась до 1,07 доллара с 0,97 доллара годом ранее, что также оказалось меньше ожиданий аналитиков. Акции Spotify дешевеют на 8%.
Бумаги General Motors также снижаются в цене, на 3%. Компания сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале почти на 7% - до 2,8 миллиарда долларов. Кроме того, как сообщает канал CNBC, финдиректор General Motors сообщил о том, что компания приостановила ранее объявленный обратный выкуп акций на сумму 6 миллиардов долларов.
Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года.
Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1%
21 апреля, 16:51
 
ЭкономикаРынкиИндексыТоргиМОСКВАСШАSpotifyGeneral MotorsDow JonesNasdaq Composite
 
 
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