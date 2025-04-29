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В Индонезии приветствуют запуск прямого рейса Москва-Джакарта - 29.04.2025, ПРАЙМ
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В Индонезии приветствуют запуск прямого рейса Москва-Джакарта
В Индонезии приветствуют запуск прямого рейса Москва-Джакарта - 29.04.2025, ПРАЙМ
В Индонезии приветствуют запуск прямого рейса Москва-Джакарта
Министерство туризма Индонезии приветствует план по запуску прямого рейса Москва-Джакарта, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T06:51+0300
2025-04-29T06:51+0300
туризм
бизнес
россия
москва
джакарта
индонезия
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ДЖАКАРТА, 29 апр – ПРАЙМ. Министерство туризма Индонезии приветствует план по запуску прямого рейса Москва-Джакарта, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини. Ранее министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил РИА Новости, что Индонезия рассчитывает на скорейший запуск прямого авиарейса между Москвой и Джакартой в интересах развития бизнеса. "Как министерство туризма, мы крайне приветствуем это. Связь - главное требование, необходимое для перемещения людей из одной точки в другую. Я согласна с этим предложением. Джакарта такой же мегаполис, как и Москва. Я была там и видела, насколько огромен этот город", - отметила Ни Маде Аю Мартини. По ее оценке, запуск прямых рейсов между Москвой и Джакартой имел бы положительный эффект на направление MICE - область индустрии делового туризма, связанную с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. "Надеюсь, этот план может быть реализован в ближайшее время. Давайте поработаем над этим вместе", - добавила заместитель министра. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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туризм, бизнес, россия, москва, джакарта, индонезия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Джакарта, ИНДОНЕЗИЯ
06:51 29.04.2025
 
В Индонезии приветствуют запуск прямого рейса Москва-Джакарта

Минтуризма Индонезии приветствует запуск прямого рейса Москва-Джакарта

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ДЖАКАРТА, 29 апр – ПРАЙМ. Министерство туризма Индонезии приветствует план по запуску прямого рейса Москва-Джакарта, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини.
Ранее министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил РИА Новости, что Индонезия рассчитывает на скорейший запуск прямого авиарейса между Москвой и Джакартой в интересах развития бизнеса.
"Как министерство туризма, мы крайне приветствуем это. Связь - главное требование, необходимое для перемещения людей из одной точки в другую. Я согласна с этим предложением. Джакарта такой же мегаполис, как и Москва. Я была там и видела, насколько огромен этот город", - отметила Ни Маде Аю Мартини.
По ее оценке, запуск прямых рейсов между Москвой и Джакартой имел бы положительный эффект на направление MICE - область индустрии делового туризма, связанную с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий.
"Надеюсь, этот план может быть реализован в ближайшее время. Давайте поработаем над этим вместе", - добавила заместитель министра.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВАДжакартаИНДОНЕЗИЯ
 
 
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