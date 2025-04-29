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Фондовый рынок США и нацвалюта с момента инаугурации Трампа потеряли по 9%

Фондовый рынок США и нацвалюта с момента инаугурации Трампа потеряли по 9% - 29.04.2025, ПРАЙМ

Фондовый рынок США и нацвалюта с момента инаугурации Трампа потеряли по 9%

Американский фондовый рынок и национальная валюта США при новом президенте Дональде Трампе пока чувствуют себя не лучшим образом: с момента его инаугурации оба... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T08:19+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американский фондовый рынок и национальная валюта США при новом президенте Дональде Трампе пока чувствуют себя не лучшим образом: с момента его инаугурации оба этих индикатора здоровья национальной экономики растеряли по 9%, подсчитало РИА Новости по данным торгов. Как следует из данных торгов, которые приводит портал investing.com, по состоянию на конец торгового дня в прошлую пятницу, 25 апреля, значение фьючерса на индекс доллара США составила 99,254 пункта. Это на 9% меньше, чем на момент инаугурации 47-оо главы государства: по итогам торговой сессии 20 января этого года он составлял 109,203 пункта. Это биржевой инструмент, показывающий ожидания рынка относительно стоимости доллара США по отношению к корзине из шести валют основных торговых партнёров: евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. Аналогичную отрицательную динамику продемонстрировал также индекс S&P 500, который отражает динамику цен 500 крупнейших публичных компаний США, чьи акции торгуются на биржах NYSE и NASDAQ. За этот же период его значение просело на 9%, до 5525,21 пункта. Трамп в начале этого года уже во второй раз занял президентское кресло. И уже отметился рядом ощутимых для мировой экономики решений, в частности, указом о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом предполагалось, что большинство государств будут иметь дело с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер против США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, действуют базовые импортные пошлины в 10%. Так или иначе, но эксперты компании "Эйлер Аналитические технологии" в беседе с РИА Новости спрогнозировали, что доллар будет оставаться под давлением вследствие решений Трампа во внешнеторговой сфере, а также его угроз сместить главу Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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рынки, торги, мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп, nasdaq, nasdaq composite