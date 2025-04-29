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Страны СНГ утвердили меры по стимулированию инвестиций до 2030 года
Страны СНГ утвердили меры по стимулированию инвестиций до 2030 года - 29.04.2025, ПРАЙМ
Страны СНГ утвердили меры по стимулированию инвестиций до 2030 года
Экономические ведомства стран СНГ утвердили комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках Содружества до 2030 года,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:48+0300
2025-04-29T13:48+0300
2025-04-29T13:48+0300
экономика
узбекистан
ташкент
алексей оверчук
шавкат мирзиеев
снг
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ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Экономические ведомства стран СНГ утвердили комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках Содружества до 2030 года, сообщает министерство экономики и финансов Узбекистана. В Ташкенте во вторник состоялось 105-е заседание Экономического совета СНГ. Российскую делегацию на мероприятии возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. "Утвержден комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года. Информацию по документу представил заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан Умид Абиджаджаев. Документ разработан по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и направлен на развитие взаимодействия по улучшению инвестиционного климата, увеличение притока взаимных прямых иностранных инвестиций в экономику государств - участников СНГ, повышение эффективности осуществления инвестиций", - говорится в сообщении. "В узком формате главы делегаций рассмотрели и утвердили повестку дня и регламент заседания. Были рассмотрены два вопроса - о комплексе мер по привлечению, стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года", - сказал генсек СНГ Сергей Лебедев на заседании в расширенном составе. Участники заседания в узком составе также рассмотрели проект концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения на станции СНГ. "По обоим вопросам после заслушивания информации были приняты соответствующие решения... остальные документы с учетом высокой степени готовности решено подписать без обсуждения", - отметил Лебедев. По его словам, повестка заседания включала 20 вопросов, 26 рассмотренных документов. В том числе проект соглашения о сотрудничестве государств Содружества в развитии отраслей тяжелого машиностроения, концепции о сотрудничестве в сфере легкой промышленности, в сфере охраны здоровья, и ряд текущих вопросов, вносящих поправки в действующие на пространстве Содружества договоры. "Материалы по всем вопросам планируется представить затем Совету глав правительств СНГ. Также было принято решение провести очередное, следующее, 106-е заседание Экономического совета СНГ 18 июля в городе Москве", - добавил Лебедев.
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узбекистан, ташкент, алексей оверчук, шавкат мирзиеев, снг
Экономика, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Алексей Оверчук, Шавкат Мирзиеев, СНГ
Страны СНГ утвердили меры по стимулированию инвестиций до 2030 года
Экономические ведомства стран СНГ утвердили меры по привлечению инвестиций
ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Экономические ведомства стран СНГ утвердили комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках Содружества до 2030 года, сообщает министерство экономики и финансов Узбекистана.
В Ташкенте во вторник состоялось 105-е заседание Экономического совета СНГ. Российскую делегацию на мероприятии возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Утвержден комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года. Информацию по документу представил заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан Умид Абиджаджаев. Документ разработан по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и направлен на развитие взаимодействия по улучшению инвестиционного климата, увеличение притока взаимных прямых иностранных инвестиций в экономику государств - участников СНГ, повышение эффективности осуществления инвестиций", - говорится в сообщении.
"В узком формате главы делегаций рассмотрели и утвердили повестку дня и регламент заседания. Были рассмотрены два вопроса - о комплексе мер по привлечению, стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года", - сказал генсек СНГ Сергей Лебедев на заседании в расширенном составе.
Участники заседания в узком составе также рассмотрели проект концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения на станции СНГ. "По обоим вопросам после заслушивания информации были приняты соответствующие решения... остальные документы с учетом высокой степени готовности решено подписать без обсуждения", - отметил Лебедев.
По его словам, повестка заседания включала 20 вопросов, 26 рассмотренных документов. В том числе проект соглашения о сотрудничестве государств Содружества в развитии отраслей тяжелого машиностроения, концепции о сотрудничестве в сфере легкой промышленности, в сфере охраны здоровья, и ряд текущих вопросов, вносящих поправки в действующие на пространстве Содружества договоры.
"Материалы по всем вопросам планируется представить затем Совету глав правительств СНГ. Также было принято решение провести очередное, следующее, 106-е заседание Экономического совета СНГ 18 июля в городе Москве", - добавил Лебедев.
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