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Страны СНГ утвердили меры по стимулированию инвестиций до 2030 года

Страны СНГ утвердили меры по стимулированию инвестиций до 2030 года - 29.04.2025, ПРАЙМ

Страны СНГ утвердили меры по стимулированию инвестиций до 2030 года

Экономические ведомства стран СНГ утвердили комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках Содружества до 2030 года,... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T13:48+0300

2025-04-29T13:48+0300

2025-04-29T13:48+0300

экономика

узбекистан

ташкент

алексей оверчук

шавкат мирзиеев

снг

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ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Экономические ведомства стран СНГ утвердили комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках Содружества до 2030 года, сообщает министерство экономики и финансов Узбекистана. В Ташкенте во вторник состоялось 105-е заседание Экономического совета СНГ. Российскую делегацию на мероприятии возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. "Утвержден комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года. Информацию по документу представил заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан Умид Абиджаджаев. Документ разработан по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и направлен на развитие взаимодействия по улучшению инвестиционного климата, увеличение притока взаимных прямых иностранных инвестиций в экономику государств - участников СНГ, повышение эффективности осуществления инвестиций", - говорится в сообщении. "В узком формате главы делегаций рассмотрели и утвердили повестку дня и регламент заседания. Были рассмотрены два вопроса - о комплексе мер по привлечению, стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года", - сказал генсек СНГ Сергей Лебедев на заседании в расширенном составе. Участники заседания в узком составе также рассмотрели проект концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения на станции СНГ. "По обоим вопросам после заслушивания информации были приняты соответствующие решения... остальные документы с учетом высокой степени готовности решено подписать без обсуждения", - отметил Лебедев. По его словам, повестка заседания включала 20 вопросов, 26 рассмотренных документов. В том числе проект соглашения о сотрудничестве государств Содружества в развитии отраслей тяжелого машиностроения, концепции о сотрудничестве в сфере легкой промышленности, в сфере охраны здоровья, и ряд текущих вопросов, вносящих поправки в действующие на пространстве Содружества договоры. "Материалы по всем вопросам планируется представить затем Совету глав правительств СНГ. Также было принято решение провести очередное, следующее, 106-е заседание Экономического совета СНГ 18 июля в городе Москве", - добавил Лебедев.

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узбекистан, ташкент, алексей оверчук, шавкат мирзиеев, снг