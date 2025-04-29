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Премьер Испании рассказал о восстановлении энергоснабжения
Премьер Испании рассказал о восстановлении энергоснабжения - 29.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Испании рассказал о восстановлении энергоснабжения
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T15:13+0300
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МАДРИД, 29 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и Марокко, а также работе газовых и гидроэлектростанций. "Восстановление энергоснабжения было достигнуто благодаря соединениям с Францией и Марокко, а также за счет комбинированных газовых циклов и гидроэлектростанций. Граждане должны знать, что атомные электростанции, напротив, стали проблемой, поскольку в момент отключения были остановлены", - сказал Санчес на пресс-конференции после заседания Совета министров. Премьер сообщил о создании правительственной комиссии для расследования причин аварии и потребовал от операторов энергосистемы обеспечить надёжность инфраструктуры. "То, что произошло, не должно повториться никогда", - подчеркнул он. Правительство также намерено потребовать ответственности от частных операторов, если их вина будет установлена. Санчес подчеркнул, что расследование будет всесторонним. Его правительство не исключает ни одной гипотезы и будет использовать все доступные механизмы, включая независимый анализ на уровне ЕС. При этом, он обратил внимание, что, по предварительным данным компании-оператора электросетей Red Eléctrica, авария не была вызвана кибератакой. По словам премьера, мобильная связь и оптоволоконный интернет восстановлены в 90% страны, нормализована работа аэропортов, портов и автомагистралей. Однако перебои сохраняются в железнодорожном сообщении. Кроме того, Санчес отметил, что вооружённые силы Испании и подразделение экстренного реагирования продолжают оказывать поддержку гражданам. Власти также приняли решение использовать трехдневный запас стратегических резервов нефтепродуктов для обеспечения устойчивости в период восстановления. Глава правительства призвал граждан доверять только официальной информации и выразил благодарность за проявленные спокойствие и солидарность. Во вторник Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено.
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испания, франция, марокко, совет министров, ес
Энергетика, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, МАРОККО, совет министров, ЕС
Премьер Испании рассказал о восстановлении энергоснабжения
Санчес: восстановление энергоснабжения удалось благодаря Франции и Марокко
МАДРИД, 29 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и Марокко, а также работе газовых и гидроэлектростанций.
"Восстановление энергоснабжения было достигнуто благодаря соединениям с Францией и Марокко, а также за счет комбинированных газовых циклов и гидроэлектростанций. Граждане должны знать, что атомные электростанции, напротив, стали проблемой, поскольку в момент отключения были остановлены", - сказал Санчес на пресс-конференции после заседания Совета министров.
Премьер сообщил о создании правительственной комиссии для расследования причин аварии и потребовал от операторов энергосистемы обеспечить надёжность инфраструктуры.
"То, что произошло, не должно повториться никогда", - подчеркнул он.
Правительство также намерено потребовать ответственности от частных операторов, если их вина будет установлена.
Санчес подчеркнул, что расследование будет всесторонним. Его правительство не исключает ни одной гипотезы и будет использовать все доступные механизмы, включая независимый анализ на уровне ЕС.
При этом, он обратил внимание, что, по предварительным данным компании-оператора электросетей Red Eléctrica, авария не была вызвана кибератакой.
По словам премьера, мобильная связь и оптоволоконный интернет восстановлены в 90% страны, нормализована работа аэропортов, портов и автомагистралей. Однако перебои сохраняются в железнодорожном сообщении.
Кроме того, Санчес отметил, что вооружённые силы Испании и подразделение экстренного реагирования продолжают оказывать поддержку гражданам. Власти также приняли решение использовать трехдневный запас стратегических резервов нефтепродуктов для обеспечения устойчивости в период восстановления.
Глава правительства призвал граждан доверять только официальной информации и выразил благодарность за проявленные спокойствие и солидарность.
Во вторник Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено.
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