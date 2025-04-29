https://1prime.ru/20250429/ispaniya-857135396.html

Премьер Испании рассказал о восстановлении энергоснабжения

Премьер Испании рассказал о восстановлении энергоснабжения - 29.04.2025, ПРАЙМ

Премьер Испании рассказал о восстановлении энергоснабжения

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T15:13+0300

2025-04-29T15:13+0300

2025-04-29T15:13+0300

энергетика

испания

франция

марокко

совет министров

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82945/61/829456152_0:193:2000:1318_1920x0_80_0_0_d855c00368b1b44638234c67aba4b146.jpg

МАДРИД, 29 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и Марокко, а также работе газовых и гидроэлектростанций. "Восстановление энергоснабжения было достигнуто благодаря соединениям с Францией и Марокко, а также за счет комбинированных газовых циклов и гидроэлектростанций. Граждане должны знать, что атомные электростанции, напротив, стали проблемой, поскольку в момент отключения были остановлены", - сказал Санчес на пресс-конференции после заседания Совета министров. Премьер сообщил о создании правительственной комиссии для расследования причин аварии и потребовал от операторов энергосистемы обеспечить надёжность инфраструктуры. "То, что произошло, не должно повториться никогда", - подчеркнул он. Правительство также намерено потребовать ответственности от частных операторов, если их вина будет установлена. Санчес подчеркнул, что расследование будет всесторонним. Его правительство не исключает ни одной гипотезы и будет использовать все доступные механизмы, включая независимый анализ на уровне ЕС. При этом, он обратил внимание, что, по предварительным данным компании-оператора электросетей Red Eléctrica, авария не была вызвана кибератакой. По словам премьера, мобильная связь и оптоволоконный интернет восстановлены в 90% страны, нормализована работа аэропортов, портов и автомагистралей. Однако перебои сохраняются в железнодорожном сообщении. Кроме того, Санчес отметил, что вооружённые силы Испании и подразделение экстренного реагирования продолжают оказывать поддержку гражданам. Власти также приняли решение использовать трехдневный запас стратегических резервов нефтепродуктов для обеспечения устойчивости в период восстановления. Глава правительства призвал граждан доверять только официальной информации и выразил благодарность за проявленные спокойствие и солидарность. Во вторник Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено.

https://1prime.ru/20250429/energetika-857130405.html

испания

франция

марокко

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

испания, франция, марокко, совет министров, ес