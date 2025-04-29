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Оценен предварительный ущерб от блэкаута для экономики Испании - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Оценен предварительный ущерб от блэкаута для экономики Испании
Оценен предварительный ущерб от блэкаута для экономики Испании - 29.04.2025, ПРАЙМ
Оценен предварительный ущерб от блэкаута для экономики Испании
Масштабное отключение электричества, охватившее Испанию 28 апреля, нанесло серьезный удар по экономике страны: предварительные оценки экспертов указывают на... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T20:48+0300
2025-04-29T20:48+0300
энергетика
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МАДРИД, 29 апр - ПРАЙМ. Масштабное отключение электричества, охватившее Испанию 28 апреля, нанесло серьезный удар по экономике страны: предварительные оценки экспертов указывают на возможные потери от 1 до 4,5 миллиарда евро, сообщает телерадиокомпания RTVE. Как пояснил профессор экономики Университета Гранады Франсиско Родригес, ущерб варьируется в зависимости от степени влияния блэкаута на различные отрасли и может достигать 0,3% от годового ВВП страны. "Если бы парализация длилась весь день, потери составили бы около 4,5 миллиарда евро. Однако с восстановлением электроснабжения во второй половине дня многие предприятия смогли частично вернуться к работе", - сказал он агентству. Профессор частного университета и бизнес-школы ESADE Педро Аснар подтвердил, что точную оценку ущерба пока дать невозможно, однако реальные потери, по его мнению, составляют около 25–50% от дневного ВВП, то есть от 1,1 до 2,25 миллиарда евро. Сильнее всего пострадал сектор услуг, на который приходится около 70% экономики Испании. Магазины, кафе, рестораны и другие предприятия были вынуждены закрыться на несколько часов, что привело к убыткам и порче продукции. Проблемы затронули также промышленные предприятия, особенно в области автомобилестроения и нефтехимии: заводы SEAT в Мартореле, Ford в Алмуссафесе, а также нефтеперерабатывающие заводы Repsol и Petronor приостановили производство. Особенно тяжелым оказался удар по транспортной системе страны: из-за перебоев в работе железных дорог и авиации тысячи людей не смогли вовремя добраться домой или продолжить поездки, а грузы подверглись значительным задержкам. По оценкам Испанской конфедерации организаций предпринимателей (CEOE), потери экономики могут составить около 0,1% ВВП, или 1,6 миллиарда евро. Глава организации Антонио Гарамеди предупредил, что восстановление некоторых промышленных объектов потребует значительных инвестиций, поскольку остановка электрических печей делает их непригодными для дальнейшего использования. Особый урон блэкаут нанес малому и среднему бизнесу, на который приходится почти 99,8% экономики страны. Союз профессионалов и работников-автономов (UPTA) сообщил о средних потерях в размере около 650 евро на одного предпринимателя за один день. Ассоциация ATA оценила общие убытки в секторе фриланса и мелкого бизнеса в 1,3 миллиарда евро. Несмотря на серьезный ущерб, эксперты считают, что пересмотра макроэкономических прогнозов Испании на текущий год пока не требуется: влияние инцидента оценивается как локальное и краткосрочное, сообщает телерадиокомпания. Ранее во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
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Энергетика, Мировая экономика, ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Seat, Ford, Repsol
20:48 29.04.2025
 
Оценен предварительный ущерб от блэкаута для экономики Испании

RTVE: ущерб от блэкаута для экономики Испании может составить до 4,5 миллиарда евро

© flickr.com / cesarastudillo#Флаг Испании
#Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© flickr.com / cesarastudillo
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МАДРИД, 29 апр - ПРАЙМ. Масштабное отключение электричества, охватившее Испанию 28 апреля, нанесло серьезный удар по экономике страны: предварительные оценки экспертов указывают на возможные потери от 1 до 4,5 миллиарда евро, сообщает телерадиокомпания RTVE.
Как пояснил профессор экономики Университета Гранады Франсиско Родригес, ущерб варьируется в зависимости от степени влияния блэкаута на различные отрасли и может достигать 0,3% от годового ВВП страны.
"Если бы парализация длилась весь день, потери составили бы около 4,5 миллиарда евро. Однако с восстановлением электроснабжения во второй половине дня многие предприятия смогли частично вернуться к работе", - сказал он агентству.
%Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Премьер Испании рассказал о восстановлении энергоснабжения
15:13
Профессор частного университета и бизнес-школы ESADE Педро Аснар подтвердил, что точную оценку ущерба пока дать невозможно, однако реальные потери, по его мнению, составляют около 25–50% от дневного ВВП, то есть от 1,1 до 2,25 миллиарда евро.
Сильнее всего пострадал сектор услуг, на который приходится около 70% экономики Испании. Магазины, кафе, рестораны и другие предприятия были вынуждены закрыться на несколько часов, что привело к убыткам и порче продукции. Проблемы затронули также промышленные предприятия, особенно в области автомобилестроения и нефтехимии: заводы SEAT в Мартореле, Ford в Алмуссафесе, а также нефтеперерабатывающие заводы Repsol и Petronor приостановили производство.
Особенно тяжелым оказался удар по транспортной системе страны: из-за перебоев в работе железных дорог и авиации тысячи людей не смогли вовремя добраться домой или продолжить поездки, а грузы подверглись значительным задержкам.
По оценкам Испанской конфедерации организаций предпринимателей (CEOE), потери экономики могут составить около 0,1% ВВП, или 1,6 миллиарда евро. Глава организации Антонио Гарамеди предупредил, что восстановление некоторых промышленных объектов потребует значительных инвестиций, поскольку остановка электрических печей делает их непригодными для дальнейшего использования.
Особый урон блэкаут нанес малому и среднему бизнесу, на который приходится почти 99,8% экономики страны. Союз профессионалов и работников-автономов (UPTA) сообщил о средних потерях в размере около 650 евро на одного предпринимателя за один день. Ассоциация ATA оценила общие убытки в секторе фриланса и мелкого бизнеса в 1,3 миллиарда евро.
Несмотря на серьезный ущерб, эксперты считают, что пересмотра макроэкономических прогнозов Испании на текущий год пока не требуется: влияние инцидента оценивается как локальное и краткосрочное, сообщает телерадиокомпания.
Ранее во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
 
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