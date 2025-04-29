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Белорусская ИТ-отрасль вышла на устойчивый рост

Белорусская ИТ-отрасль вышла на устойчивый рост - 29.04.2025, ПРАЙМ

Белорусская ИТ-отрасль вышла на устойчивый рост

Первый замминистра экономики Белоруссии Андрей Картун заявил, что белорусская ИТ-отрасль перестроила свою работу на фоне западных санкций и теперь вновь вышла... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T00:25+0300

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МИНСК, 29 апр - ПРАЙМ. Первый замминистра экономики Белоруссии Андрей Картун заявил, что белорусская ИТ-отрасль перестроила свою работу на фоне западных санкций и теперь вновь вышла на устойчивый рост. "Немаловажный сигнал, что уже начиная со второй половины прошлого года ИТ-сфера - мы ждали-ждали, когда она за 100% перевалит (темп роста к предыдущему периоду - ред.), - вышла на устойчивый рост и за первый квартал ее темп больше 106%", - сказал Картун в интервью телеканалу "Первый информационный". По его словам, вклад этой отрасли в экономику Белоруссии наконец-то стал увеличиваться. Картун напомнил, что в пиковые времена вклад ИТ-сферы в ВВП республики составлял больше 7%, а сейчас ее доля составляет около 3%. "Есть куда расти", - констатировал первый замминистра. Он подчеркнул, что хороший сигнал идет от отрасли не только потому, что сработали регуляторные меры - внутри сферы наметились положительные тенденции. В частности, ИТ-отрасль начала прибавлять по численности занятых в ней: за прошлый год прирост ИТ-специалистов на чистой основе составил 1,5 тысячи человек. Картун добавил, что в стране предпринимаются меры по раскручиванию внутреннего спроса, в том числе со стороны государства, на ИТ-услуги и ИТ-продукты. "Думаю, у ИТ-отрасли есть все шансы стать, как и несколько лет назад, основным драйвером роста экономики", - сказал он. Первый замминистра отметил, что Парк высоких технологий (ПВТ) играет весомую роль, но это не основной драйвер роста. Однако, по его словам, сейчас уверенно можно констатировать, что резиденты ПВТ "адаптировались к тем условиям, которые происходили после 2022 года (масштабные санкции Запада - ред.)". "Если до 2022 года основные экспортные рынки были страны ЕС и США, то сейчас (компании - ред.) полностью развернулись и фактически это - страны СНГ. Взрывной рост удельного веса (в экспорте резидентов ПВТ – ред.) стран СНГ и Азии - фактически в три раза - и существенное падение удельного веса ЕС и США. Мы готовы работать и выполнять заказы любой страны, но есть санкционные ограничения, они вынуждают наши ИТ-компании, в том числе резидентов ПВТ, искать альтернативные пути и они их находят", - заявил Картун. Он указал на то, что ранее представители ИТ-сферы критиковали, что в Белоруссии нет большого внутреннего спроса на ИТ-продукты и услуги. "Внутренний спрос (в настоящее время – ред.) на ИТ-продукты сформировался и уже достаточно быстро растет", - сказал Картун. Он напомнил, что республика намерена активно развивать цифровую экономику и ставит задачу выйти за несколько лет на вклад ИТ-отрасли в ВВП страны в размере 7,5%. Первый замминистра отметил, что ВВП Белоруссии в настоящее время растет более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. За первый квартал ВВП вырос на 3,1% при прогнозе 2,7%. "Может во второй-третий квартал где-то замедлимся, но в целом должны выйти на целевой ориентир, если не помешает ничего. Сейчас не планируем сбавлять обороты. Будем решать, если есть какие-то вопросы на внешних рынках... Надеюсь, что, по крайней мере, будем выполнять целевой ориентир на этот год", - заключил Картун. ВВП Белоруссии в 2024 году увеличился на 4%. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил своим указом важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год, включая рост ВВП на 4,1%.

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мировая экономика, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, ес, снг