https://1prime.ru/20250429/kasperskij-857108189.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о спросе на VPN-сервис
В "Лаборатории Касперского" рассказали о спросе на VPN-сервис - 29.04.2025, ПРАЙМ
В "Лаборатории Касперского" рассказали о спросе на VPN-сервис
Европейцы на фоне мировой геополитической ситуации озаботились приватностью и все больше интересуются VPN-сервисом "Лаборатории Касперского": спрос на этот... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T07:46+0300
2025-04-29T07:46+0300
2025-04-29T07:46+0300
европа
евгений касперский
лаборатория касперского
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Европейцы на фоне мировой геополитической ситуации озаботились приватностью и все больше интересуются VPN-сервисом "Лаборатории Касперского": спрос на этот продукт высокий и продолжает расти, а сам рынок остается крупнейшим для компании в пользовательском сегменте, рассказал РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер.
"За пределами антивирусной защиты большим спросом у нас пользуются решения для защиты соединения, которые позволяют безопасно выходить в интернет, даже если пользователь находится в публичных Wi-Fi сетях, и путешествовать по миру, имея возможность "оставаться дома". В Европе этот продукт имеет очень большой спрос. Мы видим, что интерес к нему растет", - рассказал он.
Гербер полагает, что "во многом это связано с тем, что в целом геополитическая ситуация в мире становится все более сложной в плане фрагментации мира. И люди все больше используют решения для повышения своей приватности".
В целом, по его словам, по результатам 2024 года бизнес в Европе остается крупнейшим для компании. "Но основная динамика роста - на наших стратегических рынках: Россия, страны СНГ и Латинской Америки, в первую очередь, во вторую - Ближний Восток и Азия. В пользовательском сегменте в России, на Ближнем Востоке и в Африке - больше 20% за год. И чуть меньше, но позитивная динамика у нас в Латинской Америке и в Азии", - добавил топ-менеджер.
Говоря о прогнозах на этот год, он заявил, что компания ожидает роста выручки по всем стратегическим регионам. "Причем в России и Латинской Америке мы планируем расти быстрее, чем рынок, хотя эти рынки уже достаточно неплохо нами освоены, там хорошая доля рынка. А вот на Восток и Азию мы закладываем даже двузначный рост и уверены, что сможем выдержать этот темп", - добавил Гербер.
Ранее в апреле глава компании Евгений Касперский рассказывал РИА Новости, что у "Лаборатории Касперского" продолжается падение продаж в Европе, но оно сократилось по сравнению с 2022 годом. Сам Гербер отмечал ранее, что компания видит "определенное потепление с точки зрения восприятия пользователей в части европейских стран, в первую очередь в Южной Европе".
Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2024 году достигла 822 миллионов долларов, рост продаж в мире составил 11%, а в России - 28%.
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европа, евгений касперский, лаборатория касперского
ЕВРОПА, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" рассказали о спросе на VPN-сервис
Эксперт Гербер: в Европе растет спрос на VPN-сервис "Лаборатории Касперского"
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Европейцы на фоне мировой геополитической ситуации озаботились приватностью и все больше интересуются VPN-сервисом "Лаборатории Касперского": спрос на этот продукт высокий и продолжает расти, а сам рынок остается крупнейшим для компании в пользовательском сегменте, рассказал РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер.
"За пределами антивирусной защиты большим спросом у нас пользуются решения для защиты соединения, которые позволяют безопасно выходить в интернет, даже если пользователь находится в публичных Wi-Fi сетях, и путешествовать по миру, имея возможность "оставаться дома". В Европе этот продукт имеет очень большой спрос. Мы видим, что интерес к нему растет", - рассказал он.
Гербер полагает, что "во многом это связано с тем, что в целом геополитическая ситуация в мире становится все более сложной в плане фрагментации мира. И люди все больше используют решения для повышения своей приватности".
В целом, по его словам, по результатам 2024 года бизнес в Европе остается крупнейшим для компании. "Но основная динамика роста - на наших стратегических рынках: Россия, страны СНГ и Латинской Америки, в первую очередь, во вторую - Ближний Восток и Азия. В пользовательском сегменте в России, на Ближнем Востоке и в Африке - больше 20% за год. И чуть меньше, но позитивная динамика у нас в Латинской Америке и в Азии", - добавил топ-менеджер.
Говоря о прогнозах на этот год, он заявил, что компания ожидает роста выручки по всем стратегическим регионам. "Причем в России и Латинской Америке мы планируем расти быстрее, чем рынок, хотя эти рынки уже достаточно неплохо нами освоены, там хорошая доля рынка. А вот на Восток и Азию мы закладываем даже двузначный рост и уверены, что сможем выдержать этот темп", - добавил Гербер.
Ранее в апреле глава компании Евгений Касперский рассказывал РИА Новости, что у "Лаборатории Касперского" продолжается падение продаж в Европе, но оно сократилось по сравнению с 2022 годом. Сам Гербер отмечал ранее, что компания видит "определенное потепление с точки зрения восприятия пользователей в части европейских стран, в первую очередь в Южной Европе".
Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2024 году достигла 822 миллионов долларов, рост продаж в мире составил 11%, а в России - 28%.