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Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения об угрозе распространения холеры - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения об угрозе распространения холеры
Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения об угрозе распространения холеры - 29.04.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения об угрозе распространения холеры
Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения о том, что в России якобы есть угроза распространения острого инфекционного заболевания, которое вызвано холерой,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T18:22+0300
2025-04-29T18:22+0300
роспотребнадзор
инфекция
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения о том, что в России якобы есть угроза распространения острого инфекционного заболевания, которое вызвано холерой, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и находится под контролем ведомства. В Роспотребнадзоре рассказали, что в соцсетях циркулирует фальсифицированное письмо "О мерах по профилактике острой холерной инфекции", которое якобы подписано главой ведомства Анной Поповой. "В данном поддельном письме сообщается об "угрозе распространения острого инфекционного заболевания, вызванного бактериями Vibrio cholerae (холера)", и содержится рекомендация по профилактике среди работников, а также предложение информировать руководителей различных организаций и форм собственности. Эта информация является полностью недостоверной!" - говорится в Telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что эпидситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора.За последние 20 лет в России были зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры. В стране проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, что дает возможность эффективно управлять рисками ухудшения эпидситуации. Ведомство добавило, что в интернете появилось еще одно фейковое письмо "Об использовании воды в питьевых целях в условиях угрозы острой холерной инфекции", которое также якобы подписано Поповой. "В фальшивом письме утверждается, что "в связи с угрозой распространения острого инфекционного заболевания, вызванного бактериями Vibrio cholerae (холера), направляются рекомендации по использованию воды в питьевых целях, которые необходимо довести до местного населения Эта информация является недостоверной! Будьте внимательны", - сообщили в Роспотребнадзоре.
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роспотребнадзор, инфекция
Роспотребнадзор, инфекция
18:22 29.04.2025
 
Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения об угрозе распространения холеры

Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения о якобы угрозе распространения холеры в РФ

© Официальный сайт РоспотребнадзораРоспотребнадзор
Роспотребнадзор
© Официальный сайт Роспотребнадзора
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения о том, что в России якобы есть угроза распространения острого инфекционного заболевания, которое вызвано холерой, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и находится под контролем ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали, что в соцсетях циркулирует фальсифицированное письмо "О мерах по профилактике острой холерной инфекции", которое якобы подписано главой ведомства Анной Поповой.
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"В данном поддельном письме сообщается об "угрозе распространения острого инфекционного заболевания, вызванного бактериями Vibrio cholerae (холера)", и содержится рекомендация по профилактике среди работников, а также предложение информировать руководителей различных организаций и форм собственности. Эта информация является полностью недостоверной!" - говорится в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что эпидситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора.
За последние 20 лет в России были зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры. В стране проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, что дает возможность эффективно управлять рисками ухудшения эпидситуации.
Ведомство добавило, что в интернете появилось еще одно фейковое письмо "Об использовании воды в питьевых целях в условиях угрозы острой холерной инфекции", которое также якобы подписано Поповой.
"В фальшивом письме утверждается, что "в связи с угрозой распространения острого инфекционного заболевания, вызванного бактериями Vibrio cholerae (холера), направляются рекомендации по использованию воды в питьевых целях, которые необходимо довести до местного населения Эта информация является недостоверной! Будьте внимательны", - сообщили в Роспотребнадзоре.
 
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