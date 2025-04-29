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Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок
Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок - 29.04.2025, ПРАЙМ
Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок
США, размахивая тарифной дубинкой, дестабилизируют рынок воздушных перевозок, это навредило и компании Boeing, заявило минкоммерции КНР, комментируя запрет на... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T06:54+0300
2025-04-29T06:54+0300
2025-04-29T06:54+0300
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ПЕКИН, 29 апр - ПРАЙМ. США, размахивая тарифной дубинкой, дестабилизируют рынок воздушных перевозок, это навредило и компании Boeing, заявило минкоммерции КНР, комментируя запрет на прием самолетов Boeing.
Ранее китайское финансовое издание "Дии цайцзин" сообщило, что китайские авиакомпании начали приостанавливать прием самолетов американской компании Boeing из-за "взаимных тарифов" США.
"Размахивая тарифной дубинкой, США серьёзно подрывают стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, дестабилизируют международный рынок воздушных перевозок, в результате чего многие компании не могут осуществлять нормальную торговую и инвестиционную деятельность. Это нанесло ущерб как китайским авиакомпаниям, так и американской компании Boeing", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что власти Китая в связи с торговой войной потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний.
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бизнес, мировая экономика, сша, китай, кнр, boeing
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Boeing
Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок
Минкоммерции Китая: США дестабилизируют рынок воздушных перевозок, это навредило Boeing
ПЕКИН, 29 апр - ПРАЙМ. США, размахивая тарифной дубинкой, дестабилизируют рынок воздушных перевозок, это навредило и компании Boeing, заявило минкоммерции КНР, комментируя запрет на прием самолетов Boeing.
Ранее китайское финансовое издание "Дии цайцзин" сообщило, что китайские авиакомпании начали приостанавливать прием самолетов американской компании Boeing из-за "взаимных тарифов" США.
"Размахивая тарифной дубинкой, США серьёзно подрывают стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, дестабилизируют международный рынок воздушных перевозок, в результате чего многие компании не могут осуществлять нормальную торговую и инвестиционную деятельность. Это нанесло ущерб как китайским авиакомпаниям, так и американской компании Boeing", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что власти Китая в связи с торговой войной потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний.