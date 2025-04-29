Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, заявил Ван И - 29.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250429/kitay-857108597.html
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, заявил Ван И
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, заявил Ван И - 29.04.2025, ПРАЙМ
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, заявил Ван И
Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:15+0300
2025-04-29T08:15+0300
политика
мировая экономика
россия
китай
пекин
украина
ван и
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/27/841992778_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ba60dc83fd6662f514abc9d6a45eb277.jpg
ПЕКИН, 29 апр – ПРАЙМ. Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "В последнее время в международной обстановке произошло достаточно много новых изменений. Изменения - это норма нынешней эпохи, но неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР. Внешнеполитическое ведомство Китая добавило, что Лавров проинформировал Ван И о последнем развитии ситуации вокруг украинского кризиса и повторил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без предварительных условий и привержена решению коренных причин кризиса. Ван И в свою очередь подробно разъяснил принципиальную позицию Китая по содействию миру и переговорам.
https://1prime.ru/20250428/energetika-857095283.html
китай
пекин
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/27/841992778_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd30a4d00f8ed50eef68c87d6fe2303b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, пекин, украина, ван и, сергей лавров, мид
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, УКРАИНА, Ван И, Сергей Лавров, МИД
08:15 29.04.2025
 
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, заявил Ван И

Глава МИД КНР Ван И: доверие между Китаем и Россией остается неизменным

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И
Встреча глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 29 апр – ПРАЙМ. Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"В последнее время в международной обстановке произошло достаточно много новых изменений. Изменения - это норма нынешней эпохи, но неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР.
Внешнеполитическое ведомство Китая добавило, что Лавров проинформировал Ван И о последнем развитии ситуации вокруг украинского кризиса и повторил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без предварительных условий и привержена решению коренных причин кризиса. Ван И в свою очередь подробно разъяснил принципиальную позицию Китая по содействию миру и переговорам.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
СМИ: Китай и Россия могут изменить глобальный энергетический ландшафт
Вчера, 16:42
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙПекинУКРАИНАВан ИСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала