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Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, заявил Ван И
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, заявил Ван И - 29.04.2025, ПРАЙМ
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, заявил Ван И
Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:15+0300
2025-04-29T08:15+0300
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ПЕКИН, 29 апр – ПРАЙМ. Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "В последнее время в международной обстановке произошло достаточно много новых изменений. Изменения - это норма нынешней эпохи, но неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР. Внешнеполитическое ведомство Китая добавило, что Лавров проинформировал Ван И о последнем развитии ситуации вокруг украинского кризиса и повторил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без предварительных условий и привержена решению коренных причин кризиса. Ван И в свою очередь подробно разъяснил принципиальную позицию Китая по содействию миру и переговорам.
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Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, УКРАИНА, Ван И, Сергей Лавров, МИД
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, заявил Ван И
Глава МИД КНР Ван И: доверие между Китаем и Россией остается неизменным
ПЕКИН, 29 апр – ПРАЙМ. Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"В последнее время в международной обстановке произошло достаточно много новых изменений. Изменения - это норма нынешней эпохи, но неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР.
Внешнеполитическое ведомство Китая добавило, что Лавров проинформировал Ван И о последнем развитии ситуации вокруг украинского кризиса и повторил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без предварительных условий и привержена решению коренных причин кризиса. Ван И в свою очередь подробно разъяснил принципиальную позицию Китая по содействию миру и переговорам.
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