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Китай не будет заниматься рыночным демпингом, заявил посол в Индии
Китай не будет заниматься рыночным демпингом, заявил посол в Индии - 29.04.2025, ПРАЙМ
Китай не будет заниматься рыночным демпингом, заявил посол в Индии
Китай не будет заниматься рыночным демпингом или жесткой конкуренцией, а также не будет нарушать промышленность и экономическое развитие других стран, заявил... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:42+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – ПРАЙМ. Китай не будет заниматься рыночным демпингом или жесткой конкуренцией, а также не будет нарушать промышленность и экономическое развитие других стран, заявил посол КНР в Индии Сюй Фэйхун, написавший редакционную статью для газеты Indian Express. "Китай реализует стратегию расширения внутреннего спроса и специальную инициативу по стимулированию потребления, которая высвободит огромный потребительский потенциал. Мы приветствуем больше высококачественной индийской продукции на китайском рынке. Китай строго соблюдает субсидирование и правила рынка ВТО. Мы не будем заниматься рыночным демпингом или жесткой конкуренцией, а также не будем нарушать промышленность и экономическое развитие других стран", - отметил посол. Сюй Фэйхун добавил, что "как крупные развивающиеся страны и страны с формирующейся экономикой, Китай и Индия разделяют общую цель развития и возрождения". "Китай активно продвигает высококачественное развитие, в то время как Индия стремится реализовать видение (премьер-министра Индии Нарендры Моди - ред.) "Развитая Индия 2047". Поскольку это единственные две страны с населением более миллиарда человек, сближение рынков Китая и Индии может создать синергетический эффект мультипликатора "1+1=11", - написал он. Посол Китая в Индии напомнил, что МВФ прогнозирует, что в течение следующих пяти лет Китай и Индия вместе внесут 36% в глобальный экономический рост — больше, чем все страны G7 вместе взятые. "Тарифная и торговая война снова поставила мир на перепутье. На этом переломном историческом этапе давайте совместно отстаивать многосторонность, защищать международный порядок, основанный на правилах, а также права и интересы развития Глобального Юга и привносить столь необходимую стабильность в неспокойный мир", - заключил он.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Нарендра Моди, ВТО, МВФ
Китай не будет заниматься рыночным демпингом, заявил посол в Индии
Посол КНР в Индии Сюй Фэйхун: Китай не будет заниматься рыночным демпингом
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – ПРАЙМ. Китай не будет заниматься рыночным демпингом или жесткой конкуренцией, а также не будет нарушать промышленность и экономическое развитие других стран, заявил посол КНР в Индии Сюй Фэйхун, написавший редакционную статью для газеты Indian Express.
"Китай реализует стратегию расширения внутреннего спроса и специальную инициативу по стимулированию потребления, которая высвободит огромный потребительский потенциал. Мы приветствуем больше высококачественной индийской продукции на китайском рынке. Китай строго соблюдает субсидирование и правила рынка ВТО. Мы не будем заниматься рыночным демпингом или жесткой конкуренцией, а также не будем нарушать промышленность и экономическое развитие других стран", - отметил посол.
Сюй Фэйхун добавил, что "как крупные развивающиеся страны и страны с формирующейся экономикой, Китай и Индия разделяют общую цель развития и возрождения".
"Китай активно продвигает высококачественное развитие, в то время как Индия стремится реализовать видение (премьер-министра Индии Нарендры Моди - ред.) "Развитая Индия 2047". Поскольку это единственные две страны с населением более миллиарда человек, сближение рынков Китая и Индии может создать синергетический эффект мультипликатора "1+1=11", - написал он.
Посол Китая в Индии напомнил, что МВФ прогнозирует, что в течение следующих пяти лет Китай и Индия вместе внесут 36% в глобальный экономический рост — больше, чем все страны G7 вместе взятые.
"Тарифная и торговая война снова поставила мир на перепутье. На этом переломном историческом этапе давайте совместно отстаивать многосторонность, защищать международный порядок, основанный на правилах, а также права и интересы развития Глобального Юга и привносить столь необходимую стабильность в неспокойный мир", - заключил он.
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