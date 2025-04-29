https://1prime.ru/20250429/kitay-857116743.html

Китай не будет заниматься рыночным демпингом, заявил посол в Индии

Китай не будет заниматься рыночным демпингом, заявил посол в Индии - 29.04.2025, ПРАЙМ

Китай не будет заниматься рыночным демпингом, заявил посол в Индии

Китай не будет заниматься рыночным демпингом или жесткой конкуренцией, а также не будет нарушать промышленность и экономическое развитие других стран, заявил... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T10:42+0300

2025-04-29T10:42+0300

2025-04-29T10:42+0300

экономика

россия

китай

индия

нарендра моди

вто

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – ПРАЙМ. Китай не будет заниматься рыночным демпингом или жесткой конкуренцией, а также не будет нарушать промышленность и экономическое развитие других стран, заявил посол КНР в Индии Сюй Фэйхун, написавший редакционную статью для газеты Indian Express. "Китай реализует стратегию расширения внутреннего спроса и специальную инициативу по стимулированию потребления, которая высвободит огромный потребительский потенциал. Мы приветствуем больше высококачественной индийской продукции на китайском рынке. Китай строго соблюдает субсидирование и правила рынка ВТО. Мы не будем заниматься рыночным демпингом или жесткой конкуренцией, а также не будем нарушать промышленность и экономическое развитие других стран", - отметил посол. Сюй Фэйхун добавил, что "как крупные развивающиеся страны и страны с формирующейся экономикой, Китай и Индия разделяют общую цель развития и возрождения". "Китай активно продвигает высококачественное развитие, в то время как Индия стремится реализовать видение (премьер-министра Индии Нарендры Моди - ред.) "Развитая Индия 2047". Поскольку это единственные две страны с населением более миллиарда человек, сближение рынков Китая и Индии может создать синергетический эффект мультипликатора "1+1=11", - написал он. Посол Китая в Индии напомнил, что МВФ прогнозирует, что в течение следующих пяти лет Китай и Индия вместе внесут 36% в глобальный экономический рост — больше, чем все страны G7 вместе взятые. "Тарифная и торговая война снова поставила мир на перепутье. На этом переломном историческом этапе давайте совместно отстаивать многосторонность, защищать международный порядок, основанный на правилах, а также права и интересы развития Глобального Юга и привносить столь необходимую стабильность в неспокойный мир", - заключил он.

https://1prime.ru/20250425/cnn-857031751.html

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, индия, нарендра моди, вто, мвф