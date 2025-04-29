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Китай будет поддерживать развитие Нового банка развития БРИКС
Китай будет поддерживать развитие Нового банка развития БРИКС - 29.04.2025, ПРАЙМ
Китай будет поддерживать развитие Нового банка развития БРИКС
Китай будет последовательно поддерживать развитие и деятельность Нового банка развития (НБР) БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе посещения... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:49+0300
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2025-04-29T12:49+0300
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ПЕКИН, 29 апр – ПРАЙМ. Китай будет последовательно поддерживать развитие и деятельность Нового банка развития (НБР) БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе посещения штаб-квартиры НБР в Шанхае во вторник. "Как принимающая сторона Китай последовательно будет поддерживать деятельность и развитие Нового банка развития", - приводит слова китайского лидера официальный сайт МИД КНР. Си Цзиньпин отметил, что Китай готов укреплять проектное сотрудничество с НБР, уделять особое внимание зеленому, инновационному и устойчивому развитию и добиваться еще больших результатов делового сотрудничества. Кроме того, отметил глава КНР, Китай готов делиться опытом развития с другими странами-членами через Новый банк развития и предоставлять больше международных общественных благ. Глава КНР добавил, что НБР должен соответствовать изначальным устремлениям, учитывать потребности развития "глобального Юга" и предоставлять более качественное, недорогое и устойчивое финансирование инфраструктуры. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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банки, финансы, китай, пекин, шанхай, си цзиньпин, нбр, новый банк развития
Экономика, Банки, Финансы, КИТАЙ, Пекин, Шанхай, Си Цзиньпин, НБР, Новый банк развития
Китай будет поддерживать развитие Нового банка развития БРИКС
Си Цзиньпин: Китай будет поддерживать развитие Нового банка развития БРИКС
ПЕКИН, 29 апр – ПРАЙМ. Китай будет последовательно поддерживать развитие и деятельность Нового банка развития (НБР) БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе посещения штаб-квартиры НБР в Шанхае во вторник.
"Как принимающая сторона Китай последовательно будет поддерживать деятельность и развитие Нового банка развития", - приводит слова китайского лидера официальный сайт МИД КНР.
Си Цзиньпин отметил, что Китай готов укреплять проектное сотрудничество с НБР, уделять особое внимание зеленому, инновационному и устойчивому развитию и добиваться еще больших результатов делового сотрудничества. Кроме того, отметил глава КНР, Китай готов делиться опытом развития с другими странами-членами через Новый банк развития и предоставлять больше международных общественных благ.
Глава КНР добавил, что НБР должен соответствовать изначальным устремлениям, учитывать потребности развития "глобального Юга" и предоставлять более качественное, недорогое и устойчивое финансирование инфраструктуры.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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