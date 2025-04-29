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В Белоруссии прокомментировали включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО

В Белоруссии прокомментировали включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО - 29.04.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии прокомментировали включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО

Включение Мамаева Кургана и Брестской крепости как трансграничного объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО укрепит их позиции на международной арене, заявил | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T01:04+0300

2025-04-29T01:04+0300

2025-04-29T01:04+0300

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МИНСК, 29 апр – ПРАЙМ. Включение Мамаева Кургана и Брестской крепости как трансграничного объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО укрепит их позиции на международной арене, заявил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", член верхней палаты белорусского парламента Александр Коркотадзе. "Несмотря на санкции, в прошлом году представители 29 государств из самых разных уголков мира побывали в Брестской крепости… Первым из важнейших шагов в укреплении наших позиций на международной арене считаем включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО двух мемориалов: Мамаева Кургана и Брестской крепости", - сказал он во время международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Слова директора мемориального комплекса приводит в своем Telegram-канала пресс-служба верхней палаты парламента. "Предпосылки для этого заложены в дни смертельных схваток на полях сражений, в самоотверженности послевоенных поколений по восстановлению разоренных городов и сел, в кропотливой изыскательской и поисковой работе по установлению имен, фактов и событий важнейшего в нашей истории события, которое на генетическом уровне живет в каждом из нас. В наших силах не только преумножить материальное наследие воинских мемориалов, но и защитить их особый статус - незыблемость границ, принципов и идейного наполнения; правил поведения и проведения ритуальных мероприятий, организованных и одиночных посетителей", - сказал Коркотадзе. Он добавил, что оба мемориала должны и для будущих поколений оставаться примером глубокого уважения, гордости за прошлое, олицетворением стремления к защите немеркнущей правды о Великой Отечественной войне и Великой Победе. "Для этого у наших государств есть воля, возможности и долг перед павшими", - подчеркнул Коркотадзе. Летом 2024 года два масштабных мемориальных комплекса вошли в предварительный список наследия ЮНЕСКО в качестве совместной российско-белорусской транснациональной номинации "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган". Проект претендует на внесение в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО и получение международного признания в соответствии с конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

минск

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