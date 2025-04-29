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Рубль днем стабилизируется против юаня на Мосбирже

Рубль днем стабилизируется против юаня на Мосбирже - 29.04.2025, ПРАЙМ

Рубль днем стабилизируется против юаня на Мосбирже

Курс рубля днем во вторник стабилизируется против юаня, курс держится в районе 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T16:50+0300

2025-04-29T16:50+0300

2025-04-29T16:50+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем во вторник стабилизируется против юаня, курс держится в районе 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.38 мск почти не менялся по сравнению с закрытием понедельника - 11,2 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,15-11,25 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,36 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,354 против 7,273 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,1%. На форексе доллар котируется по 81,38 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль днем во вторник стабилизируется против юаня на Мосбирже в районе уровня закрытия предыдущих торгов. Завершение налогового периода апреля и геополитическая неопределенность не способствуют активной игре на российском валютном рынке. "На уровне геополитики пока не заметно существенного прорыва, но тот факт, что и российская, и украинская сторона охотно комментируют ситуацию, оценивается позитивно. В то же время налоговый период в России в целом завершен. Он, как и все без исключения подобные отрезки с января 2025 года, активно поддержал курс нацвалюты РФ", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка обновляет минимумы с февраля и составляет -0,73% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,44% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.37 мск падала на 1,6%, до 63,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,1 пункта. ПРОГНОЗЫ В связи с окончательным завершением налогового периода апреля, дальнейшее движение курса вниз - к 11,1 рубля за юань пока выглядит затруднительным без значимых позитивных геополитических новостей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". По оценкам Силаева из УК "Альфа-Капитал", доллар пока удержится в пределах диапазона 81-83 рубля, евро - 92,5-94 рубля, юань - около 11,2 рубля.

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рынки, рф, сша, ук альфа-капитал, торги, мосбиржа